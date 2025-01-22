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Сегодня, 14:40

Гладилин — о Зимнем кубке РПЛ: «Целью является не победить в турнире, а хорошо наиграть составы»

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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Этот Кубок тренировочный, подготовительный период для команд. Наверное, их целью является не победить в турнире, а хорошо наиграть составы. Нужно посмотреть как новых игроков, так и состояние тех, кто давно в команде, а также отработать тактические схемы тренеров. Победить может любая участвующая команда, тут кто лучше подготовится. Своего фаворита на сборах у меня нет», — сказал Гладилин «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Вероника Ольшукова

РПЛ
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