Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 21:25

Карпин — о победе над «Факелом»: «Просил вратарей не выбивать мячи за центр поля»

Telegram Дзен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Факелом» в контрольном матче на предсезонных сборах.

Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой желто-синих с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Егор Голенков на 69-й минуте.

«Не сказал бы, что игра сильно поменялась во втором тайме. В первой половине ход матча больше зависел от уровня сопротивления. Как оценю дебют Кучаева? В таких матчах нельзя оценивать футболистов. Сейчас все под нагрузками, тоже самое можно сказать и про вратарей. Мы провели по одной тренировке на оборону и атаку. Сейчас самое главное, чтобы мы были готовы и никто не получал травмы. Если бы мы проиграли 0:3 — вообще ничего страшного. Вратари привыкают к моим требованиям. Сложности возникают. Особенно, когда голкипера просишь не выбивать мячи за центр поля», — сказал Карпин клубной пресс-службе.

В следующем товарищеском матче «Ростов» сыграет с махачкалинским «Динамо» 3 июля.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
1
0
Читайте также
Биография Елены Весниной: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и победительницы турниров «Большого шлема»
Осужденного за изнасилование волейболиста допустили до Олимпиады
В Следственном комитете объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Первый хет-трик России на ЧМ, тюрьма в Штатах и внезапная смерть. Ушел один из самых преданных хоккеистов 1990-х
Экс-завод Volkswagen в России получил точную дату перезапуска
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельсов в Коми
Популярное видео
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Ростов» обыграл «Факел» в товарищеском матче
«Рубин» обыграл КАМАЗ в товарищеском матче
Источник: форвард «Бетиса» Виллиан Жозе до 1 июля станет игроком «Спартака»
Глушаков — о переходе в «Химки»: «Готов помочь команде и советом, и делом. Для меня это не чужой клуб»
В «Химках» сообщили, что в ближайшее время ждут в команде новых футболистов
Глушаков — о переходе в «Химки»: «Вернулся с вахты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Акрон» обыграл турецкий клуб «Испарта 32» со счетом 10:0