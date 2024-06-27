Карпин — о победе над «Факелом»: «Просил вратарей не выбивать мячи за центр поля»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Факелом» в контрольном матче на предсезонных сборах.

Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой желто-синих с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Егор Голенков на 69-й минуте.

«Не сказал бы, что игра сильно поменялась во втором тайме. В первой половине ход матча больше зависел от уровня сопротивления. Как оценю дебют Кучаева? В таких матчах нельзя оценивать футболистов. Сейчас все под нагрузками, тоже самое можно сказать и про вратарей. Мы провели по одной тренировке на оборону и атаку. Сейчас самое главное, чтобы мы были готовы и никто не получал травмы. Если бы мы проиграли 0:3 — вообще ничего страшного. Вратари привыкают к моим требованиям. Сложности возникают. Особенно, когда голкипера просишь не выбивать мячи за центр поля», — сказал Карпин клубной пресс-службе.

В следующем товарищеском матче «Ростов» сыграет с махачкалинским «Динамо» 3 июля.