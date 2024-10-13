Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 14:05

Виктор Гончаренко: «Задача «Пари НН» — выйти из зоны стыков»

Telegram Дзен

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопросы после товарищеского матча с ЦСКА (2:2).

Для белорусского специалиста прошедшая встреча стала дебютной в нижегородском клубе.

— Насколько приятно сыграть против ЦСКА?

— Конечно, приятно, атмосфера все та же. Много друзей, приятно поговорить после игры.

— Стычка Мухина и Облякова, что это было?

— Рабочий момент.

— Готовы ли бороться за выживание с психологической точки зрения?

— Знаете, мне привычно бороться за ведущие места, но окунуться вниз — здесь сложнее работать. Например, с ЦСКА ты понимаешь, что есть игры, где ты очки возьмешь на классе. И этот опыт очень важен для меня. Что касается того, что мы хотим — быть повыше, развивать игроков. У всех команд из второй восьмерки схожая задача — выйти из зоны стыков.

— Успели ли перезагрузиться после «Урала»?

— Четыре месяца находился без работы. Они были просто великолепные. Побывал на Алтае, на Дальнем востоке. Мне удалось хорошо отдохнуть. У меня были варианты в начале лета, но я просил все команды дать мне паузу до конца лета. Был вариант с «Балтикой»? Никаких комментариев о командах, с которыми общался делать не буду из уважения к тем людям, которые там сейчас работают.

— В чем стали сильнее после «Урала»?

— Все всегда обозначают, что всегда виноват тренер. Но надо смотреть не только тренерские ошибки, но и другие, они тоже были. Выводы сделал, но это не для озвучки в прессе.

В ближайшем матче «Пари НН» примет «Ростов» 19 октября в рамках 12-го тура РПЛ.

Александр Абустин

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Немецких военных спортсменов наказали за совместные фото с россиянами
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Россиянка Хромачева выиграла шестой титул в парном разряде за сезон
Сегодня
Вчера
Неделя