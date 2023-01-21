Песьяков о разгроме «Бунедкора»: «Тут вопрос: мы в порядке или соперник не очень? Не знаю»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал итоги товарищеского матча против «Бунедкора» (4:0).

— Ждали ли большей борьбы от «Бунедкора», учитывая, что пару дней назад они с «Локомотивом» забодались?

— Да, мы тоже знали о результате матча «Локомотива» с «Бунедкором» (1:1). Настраивались более серьезно. Тут вопрос: мы в порядке или «Бунедкор» не очень? Не знаю. В принципе, игра удавалась, моментами было тяжеловато, но в целом, мы и главный тренер игрой довольны. Понятно, что можно что-то улучшать, нет предела совершенству. Но для первой игры, считаю, результат удовлетворительный, — сказал Песьяков.

В следующем матче «Ростов» на сборе встретится с командой «Джохор» из Малайзии 25 января.