Песьяков о разгроме «Бунедкора»: «Тут вопрос: мы в порядке или соперник не очень? Не знаю»

Сегодня, 19:12
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал итоги товарищеского матча против «Бунедкора» (4:0).
— Ждали ли большей борьбы от «Бунедкора», учитывая, что пару дней назад они с «Локомотивом» забодались?
— Да, мы тоже знали о результате матча «Локомотива» с «Бунедкором» (1:1). Настраивались более серьезно. Тут вопрос: мы в порядке или «Бунедкор» не очень? Не знаю. В принципе, игра удавалась, моментами было тяжеловато, но в целом, мы и главный тренер игрой довольны. Понятно, что можно что-то улучшать, нет предела совершенству. Но для первой игры, считаю, результат удовлетворительный, — сказал Песьяков.
В следующем матче «Ростов» на сборе встретится с командой «Джохор» из Малайзии 25 января.
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