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Сегодня, 19:12

Песьяков о разгроме «Бунедкора»: «Тут вопрос: мы в порядке или соперник не очень? Не знаю»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал итоги товарищеского матча против «Бунедкора» (4:0).

— Ждали ли большей борьбы от «Бунедкора», учитывая, что пару дней назад они с «Локомотивом» забодались?

— Да, мы тоже знали о результате матча «Локомотива» с «Бунедкором» (1:1). Настраивались более серьезно. Тут вопрос: мы в порядке или «Бунедкор» не очень? Не знаю. В принципе, игра удавалась, моментами было тяжеловато, но в целом, мы и главный тренер игрой довольны. Понятно, что можно что-то улучшать, нет предела совершенству. Но для первой игры, считаю, результат удовлетворительный, — сказал Песьяков.

В следующем матче «Ростов» на сборе встретится с командой «Джохор» из Малайзии 25 января.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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22%

1.67

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Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Сергей Песьяков
ФК Бунедкор
ФК Ростов
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