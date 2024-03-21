Танасиевич: «Думаю, Россия победит Сербию»

Сербский экс-защитник «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Честно? Думаю, Россия победит. Мое мнение: у нас несколько травмированных игроков, тренер меняет схему — раньше играли в три защитника, а сейчас будем в четыре. Плюс не знаю, насколько наши игроки будут мотивированы. Русские точно будут заряжены больше», — цитирует Sport24 Танасиевича.

Матч Россия — Сербия пройдет в четверг, 21 марта, на стадионе московского «Динамо». Начало встречи — 20.00 по московскому времени.