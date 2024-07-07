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Сегодня, 04:15

Семин поддержал проведение Матча легенд: «Нельзя забывать историю»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный тренер Юрий Семин поддерживает проведение ретро-матча Белоруссия — Россия.

«Для нас это большая история нашего футбола — общего, советского футбола. Мы вспоминаем игроков, которые завоевывали большие регалии, проводили замечательные матчи на стадионах в Минске на «Динамо» и в Москве в «Лужниках». Обе федерации, Лига ставок — молодцы, что организовывают такой праздник. Нельзя забывать историю, которая оставила нам только хорошее», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Матч между легендами Белоруссии и России, который запланирован на 7 июля, состоится на динамовской арене в Минске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Юрий Семин
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