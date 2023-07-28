«Ювентус» и «Милан» не выявили победителя

«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в товарищеском матче — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хэлс Спортс Парк» в Карсоне.

Защитник «россонери» Малик Тиав в середние первого тайма открыл счет. Спустя 10 минут туринская команда отыгралась благодаря голу Данилу. Перед перерывом форвард Оливье Жиру вывел «Милан» вперед.

Сразу после перерыва защитник «Юве» Даниэле Ругани сравнял счет. Его гол стал единственным во второй половине встречи.

В следующем товарищеском матче «Ювентус» сыграет с «Реалом» (3 августа), а «Милан» встретится с «Барселоной» (2 августа).