28 июля, в пятницу, в Карсоне (США) «Ювентус» сыграет против «Милана» в товарищеском матче предсезонного турнира Soccer Champions Tour.

Встреча пройдет на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк», начало — в 05.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Ювентус» — «Милан» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

В турнире Soccer Champions Tour в США принимают участие: «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Ювентус», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

28 мая «Милан» с минимальным счетом победил «Ювентус» (1:0) в матче 37-го тура серии А прошлого сезона.

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