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Сегодня, 04:39

«Ювентус» переиграл «Реал» в товарищеском матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ювентус» выиграл у «Реала» в товарищеском матче — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Орландо Цитрус Боул» в Орландо.

Нападающий туринцев Мойзе Кен уже на 1-й минуте открыл счет. В середине первого тайма Тимоти Веа удвоил преимущество. Мадридской команде перед перерывом удалось отыграть один мяч — забил Винисиус Жуниор.

Во второй половине обе команды сделали большое количество замен. В концовке встречи, уже в добавленное время Душан Влахович забил третий мяч «Юве».

12 августа «Ювентус» проведет товарищеский матч против «Аталанты», а «Реал» в этот же день сыграет против «Атлетика» в 1-м туре нового сезона в ла лиге.

Товарищеский матч

«Ювентус» (Италия) — «Реал» (Испания) — 3:1 (2:1)

Голы: Кен, 1 (1:0). Веа, 20 (2:0). Винисиус Жуниор, 38 (2:1). Влахович, 90+5 (3:1).

Мойзе Кен. «Ювентус» на первой минуте забил «Реалу» в товарищеском матче
Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
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«Ювентус» на первой минуте забил «Реалу» в товарищеском матче