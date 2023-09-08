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Сегодня, 22:24

Зарема о ретро-матче: «У «Спартака» не все в порядке с результатами, нервный Абаскаль. Еще и подарок от клуба в виде Карреры»

Салихова высказалась о проведении матча памяти Цымбаларя на «Открытие Арене»
Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Global Look Press
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в комментарии для «СЭ» высказалась о проведении матча памяти Ильи Цымбаларя на «Открытие Арене».

«Странное решение клуба — отдать РФС бесплатно стадион под ретро-матч. Почему не «Лужники»? У команды не все в порядке с результатами, нервный Абаскаль. В довесок подарок от клуба в виде Карреры на тренерском мостике на «Открытие Арене».

Не думаю, что Абаскаль пригласит его в качестве тренера защитников. Или история повторится в виде фарса, и у болельщиков разобьются розовые, вернее, красно-белые очки стеклами во внутрь», — сказала Салихова «СЭ».

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится в субботу, 9 сентября, и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года. Массимо Каррера будет руководить сборной мира во время этой игры.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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