«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 3:1.

В составе российской команды мячи забили Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Густаво Мантуан. У сербского клуба отличился Ибрахим Мустафа.