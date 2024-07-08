«Зенит» сыграет с «Црвеной звездой» в матче Летнего Кубка в понедельник, 8 июля. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Црвена звезда» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире беслпатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 19.15 мск. Также следить за игрой можно в группе «VK Спорт» на платформе VK Видео.

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В Летнем Кубке принимают участие «Зенит», «Црвена Звезда», «Тальерес» и «Сочи».