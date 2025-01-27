«Зенит» уступил «Динамо» в товарищеском матче

«Динамо» обыграло «Зенит» в товарищеском матче на сборе в Дохе (Катар) — 3:1.

В составе московской команды голами отметились защитник Николас Маричаль, хавбек Даниил Фомин и нападающий Ярослав Гладышев.

Автором единственного забитого мяча сине-бело-голубых стал форвард Александр Соболев.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице с 39 очками, «Динамо» идет 4-м с 35 баллами.

Товарищеский матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:0)