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Сегодня, 13:00

«Зенит» уступил «Динамо» в товарищеском матче

Даниил Аршавский
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«Динамо» обыграло «Зенит» в товарищеском матче на сборе в Дохе (Катар) — 3:1.

В составе московской команды голами отметились защитник Николас Маричаль, хавбек Даниил Фомин и нападающий Ярослав Гладышев.

Автором единственного забитого мяча сине-бело-голубых стал форвард Александр Соболев.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице с 39 очками, «Динамо» идет 4-м с 35 баллами.

Товарищеский матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:0)

20
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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