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Сегодня, 11:31

«Зенит» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч на «Газпром Арене»

Виктория Кравченко

«Зенит" договорился с «Црвеной Звездой» о проведении товарищеского матча в Санкт-Петербурге. Игра запланирована на 22 ноября 2022 года.

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба. Обновленный план сотрудничества, который стороны успешно реализуют в этом году, утвержден 3 июля 2022 года перед товарищеским матчем в Сочи», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

3 июля 2022 года «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче со счетом 2:1.

Вчера, 29 сентября, петербургский клуб проиграл «Спартаку» в Кубке России. Красно-белые разгромили петербуржцев со счетом 3:0.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на первом месте, набрав 28 очков в 10 турах.

ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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