«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Дубай Сити»

«Зенит» сыграет товарищеский матч на сборах в ОАЭ против «Дубай Сити», сообщает пресс-служба питерского клуба.

Встреча пройдет завтра, 14 февраля, начало — 9.30 мск.

Также питерской команде предстоит сыграть против «Урала» 14 февраля, начало матча — 16.00 мск.

Заключительной товарищеской встречей питерцев на сборах станет игра против иранского «Сепахана», которая пройдет 17 февраля и начнется в 16.00 по московскому времени.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.