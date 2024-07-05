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Сегодня, 18:15

«Зенит» — «Тальерес»: смотреть трансляцию матча летнего турнира

«Зенит» сыграет с «Тальересом» в Летнем Кубке 5 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Мостовой (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» сыграет с «Тальересом» в рамках Летнего Кубка в пятницу, 5 июля. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Зенит» — «Тальерес» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Страна» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в группе «VK Спорт» на платформе VK Видео.

Аргентинский клуб по итогам прошлого сезона занял второе место в национальной лиге. Сине-бело-голубые — чемпионы премьер-лиги сезона-2023/2024.

В Летнем Кубке принимают участие «Зенит», «Црвена Звезда», «Тальерес» и «Сочи».

Футбол
ФК Зенит
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