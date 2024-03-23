«Зенит» в Белграде почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

«Зенит» по приглашению «Црвены Звезды» посетил храм святого Саввы в Белграде, сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты и тренеры сине-бело-голубых встретились с настоятелем храма, который провел для делегации клуба экскурсию. Также они почтили память жертв трагедий в московском «Крокус Сити Холле».

Матч между «Црвеной Звездой» и петербургским клубом пройдет 23 марта в Белграде. Начало — 21.00. Ранее сообщалось, что встреча начнется с минуты молчания.

22 марта террористы устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По последним данным СК, в ходе разбора завалов в концертном зале число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек.