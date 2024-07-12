Жирков: «В ретроматчах мало шоу? Мы хотим играть в атаку»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков поделился мнением о ретроматче против сборной Белоруссии.

— К ретроматчам всегда большой интерес, но игры очень серьезные, на результат. Мало шоу. Почему так?

— Мы хотим играть в атаку, — приводит слова Жиркова «РБ Спорт». — Но когда доходим до штрафной, нет последней передачи, останавливаемся. Мне кажется, надо лишний раз бить по воротам, чем катать так.

Сборная России в ретро-матче обыграла в серии пенальти Белоруссию. Встреча прошла 7 июля в Минске в рамкаха Лиги легенд.