Итальянский журналист: «Роберто Манчини был бы рад матчу со сборной России»

Журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини оценил возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Италии.

«Роберто Манчини безусловно был бы рад товарищескому матчу между его командой и сборной России. Он с теплотой вспоминает Питер и период работы в «Зените». Да, Италия и Россия не участвуют на Чемпионате мира в Катаре. Однако, к сожалению, из-за международных событий не думаю, что сейчас может состояться товарищеский матч между этими сборными», — цитирует Sport24 журналиста.

Сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.