Итальянский журналист: «Роберто Манчини был бы рад матчу со сборной России»

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Журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини оценил возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Италии.
«Роберто Манчини безусловно был бы рад товарищескому матчу между его командой и сборной России. Он с теплотой вспоминает Питер и период работы в «Зените». Да, Италия и Россия не участвуют на Чемпионате мира в Катаре. Однако, к сожалению, из-за международных событий не думаю, что сейчас может состояться товарищеский матч между этими сборными», — цитирует Sport24 журналиста.
Сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования