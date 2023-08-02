«Монако» выдал солидный матч на глазах Венгера. Головин был одним из лучших против «Арсенала»

Российский легионер провел качественный матч против вице-чемпионов Англии, но не смог доиграть до серии пенальти из-за травмы.

Emirates Cup

«Арсенал» — «Монако» — 1:1, пенальти — 5:4

Дубль «Болонье»

«Монако» постепенно привыкает к требования Адди Хюттера. Визит в Лондон — на матч Emirates Cup против «Арсенала» — уже седьмая встреча под началом австрийского специалиста. В самом дебюте знакомства у монегасков были даже 0:3 в спарринге со своим бельгийским фармом — «Серкль Брюгге». Но уже после игры с «Бетисом» (3:1) Хюттер отмечал колоссальную разницу в качестве игры в сравнении с начальным этапом подготовки.

Причем тренер отметил безголевой первый тайм, когда на поле находился создавший для партнеров несколько моментов Головин. Красно-белые играли в тот футбол, к которому стремится тренер, — максимально вертикальный в плане развития атак, с агрессивным прессингом при потере мяча и максимальной плотностью в обороне.

«Мне нравится, когда команда играет в агрессивный футбол в правильном смысле этого слова, проактивный, с четким представлением о том, как продвигаться вперед. Мы также хотим привить дух победителей игрокам, сделать так, чтобы они проявляли характер, когда, например, теряют мяч. Важно, чтобы все разделяли это видение. Как тренер, я много общаюсь со своими подопечными. Мне нравится поддерживать отношения со своими игроками, устраивать с ними интервью, потому что за каждым стоит человек. Я хочу создать эту связь, потому что, в конце концов, на поле находятся игроки, а не я», — подводил Хюттер итоги первых трех недель работы.

Некоторым, кстати, методы австрийца хорошо известны. Эмболо играл под началом Хюттера в менхенгладбахской «Боруссии», а забивший один из голов «Бетису» Минамино знаком с тренером со времен «Зальцбурга». Возможно, теперь проведший крайне невыразительный прошлый сезон японец станет напоминать игрока, которого покупал «Ливерпуль». В контрольных матчах Минамино выглядит очень прилично.

Ну а Александр Головин по-прежнему один из лидеров. Лучшее подтверждение этому — два красивых гола в ворота «Болоньи», благодаря которым 0:2 в итоге превратились в 3:2. «Все понимают, что это товарищеская игра, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно. Требования нового главного тренера? Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди. Если получается забивать, как в этом матче, или отдавать голевые передачи, это вообще здорово. Самое главное, помогать команде добиваться побед», — прокомментировал свой успех российский легионер.

Футболисты «Арсенала» с трофеем за победу в Emirates Cup. Фото Reuters

Голевой шанс и вынужденная замена

«Монако» меняется не только в плане содержания игры, но и с точки зрения кадров. Первый номер теперь не вечно критикуемый болельщиками Нюбель, а пришедший из «Зальцбурга» лучший вратарь последнего чемпионата Австрии Кен. Не менее глобальными обещают быть и перестановки в обороне. Зимой «Монако» продал в «Челси» Бадиашиля, а теперь по тому же маршруту должен проследовать один из лидеров команды Дисаси.

Получается, из тройки ведущих защитников годичной давности остался только Марипан. Его напарником, скорее всего, станет купленный у «Саутгемптона» Салису. Трансферный стиль «Монако» во всей красе — покупка игрока с перспективой развития за 15 миллионов евро, что втрое меньше суммы, которая должна быть получена за трансфер Дисаси. Это, впрочем, не отменяет амбиций клуба, о которых напомнил Хюттер: возвращение в еврокубки и конкретно — в Лигу чемпионов.

Турнир, где после долгой паузы выступит «Арсенал», и на фоне вице-чемпионов Англии «Монако» в целом и персонального Головин выглядели прилично. Правда, в какой-то момент стало казаться, что на глазах легенды двух клубов Арсена Венгера «канониры» перешли к тотальному доминированию. Однако монегаски не только справились с давлением, но и открыли счет усилиями тех, для кого основная работа — разрушение чужих атак. Камара эффектно обыграл соперника около угла штрафной и навесил на Фофана. Головин же не только играл важную роль в развитии атак, но и в одном эпизоде был остановлен Салиба только ценой желтой карточки.

Арсен Венгер на матче «Арсенал» — «Монако». Фото Reuters

В первом тайме Александр располагался на привычной позиции ближе к левому флангу. Во втором действовал по всему фронту атаки и порой оказывался на одной линии с Бен Йеддером. Капитан, которого клуб не отстранил от работы, несмотря на выдвинутые в его адрес обвинения в сексуальном насилии, упустил два верных момента. При выходе один на один Рамсдэйл оказался готов к фирменному удару форварда «черпачком», а с паса Кайю Энрике капитан в падении пробил в штангу.

А для Головина шанс создал Минамино, сменивший в перерыве Бен Сегира, который проспал при стандарте сравнявшего счет Нкетиа. Позиция была убойной, однако удар россиянина с лета пришелся точно во вратаря. Концовка же получилась смазанной. Рванув в штрафную под заброс партнера, Головин попросил замену и покинул поле в сопровождении медиков. За полторы недели до старта чемпионата Франции это крайне неприятно.

Но, судя по тому, как Александр поддерживал партнеров в проигранной из-за осечки Минамино серии пенальти, скорее замену стоит рассматривать, как меру предосторожности. Остается надеяться, что повреждение действительно оказалось несерьезным и новый сезон, как и предыдущий, Головин проведет без травм. Последняя репетиция для монегасков — 7 августа против «Баварии».