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Сегодня, 20:45

«Монако» не справился с «Баварией», но впечатлил изменениями. Головин станет ключевой фигурой в новом сезоне

«Монако» с Головиным в составе проиграл «Баварии» в товарищеском матче
Андрей Кузичев
Корреспондент
Нуссаир Мазрауи и Александр Головин
Нуссаир Мазрауи и Александр Головин.
Фото Getty Images
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Монегаски проиграли «Баварии» (2:4), но показали качественный футбол перед стартом нового сезона.

Товарищеский матч
«Бавария» — «Монако» — 4:2 (3:1)

Тревога по случаю досрочной замены Александра Головина в концовке матча с «Арсеналом» оказалась ложной. Это оперативно подтвердил агент российского полузащитника Александр Клюев, заверивший, что у футболиста просто свело ногу. Так что и на последнюю репетицию перед стартом сезона — в гостях у «Баварии» — Адди Хюттер включил Головина в стартовый состав.

Если судить по последним матчам, австрийский специалист остановился на схеме 3-4-3, и определенная логика в этом есть. Во-первых, тройка центральных защитников компенсирует дефицит мастерства и опыта в этой линии после продажи Дисаси в «Челси». Во-вторых, не любящего оставаться на острие атаки в одиночестве Бен Йеддера поддерживают с полуфлангов Головин и Минамино.

Игроки «Баварии» и «Монако» перед началом матча
Игроки «Баварии» и «Монако» перед началом матча.
Фото Global Look Press

Вроде бы что-то подобное у монегасков уже было даже во времена жонглировавшего схемами и заблудившегося в своих экспериментах Филиппа Клемана. Но есть нюансы. Россиянин и японец не только почти не смещаются к бровкам, не вторгаясь в зону ответственности Кайю Энрике и Вандерсон, — они располагаются довольно близко к центральному нападающему. Зачастую это скорее не инсайды, а действующие в оттяжке нападающие, которые играют важную роль в фирменном агрессивном прессинге Хюттера.

Александр Головин в&nbsp;матче между &laquo;Монако&raquo; и &laquo;Арсеналом&raquo;. «Монако» выдал солидный матч на глазах Венгера. Головин был одним из лучших против «Арсенала»

Ну а самое главное — уровень взаимодействия в атакующей тройке, где за первые полчаса каждый получил по моменту. Головин создал первый из них, когда изящно подсек мяч между двумя защитниками и вывел на убойную позицию Бен Йеддера. Во втором эпизоде россиянин сам сыграл на перехвате и оказался с глазу на глаз с вратарем, однако, как и в предыдущем случае, дело завершилось бесхитростным ударом в Ульрайха. Зато развитие наступления вторым темпом принесло успех уложившему мяч в угол Минамино.

Такую бы эффективность другим монегаскам — можно было бы рассчитывать на большее, а так пережившая весенний кризис баварская машина включилась на полные обороты и к перерыву смяла оборонительные порядки соперника тремя результативными атаками. По итогам этого отрезка, да и всего матча в целом сформировалась неоднозначная оценка действий нового голкипера «Монако» Кена.

Виссам Бен Йеддер и Такуми Минамино
Виссам Бен Йеддер и Такуми Минамино.
Фото Global Look Press

С одной стороны, ему дважды забили с острого угла. С другой — австриец стабильно делает то, что его предшественнику Нюбелю удалось в считаных играх за два года на Лазурном Берегу. Кен не только ловит свои мячи, но и умеет выручать. Если бы не он, дела команды из княжества к перерыву могли выглядеть совсем печально. Так что плюсов у нового кипера, определенно, больше.

Вместе с тем гости не давали спокойной жизни Ульрайху. И, опять же, впечатлило, как слаженно на исходе часа игры разобралось с обороной лучшей команды Германии трио Головин — Бен Йеддер — Минамино. Наш легионер в этой атаке грамотно поставил корпус и зацепился за мяч после верховой передачи, но в итоге голкипер потащил сложный удар расцветающего с новым тренерским штабом Минамино. Как раз он и заработал реализованный Бен Йедером пенальти и вернул в игру интригу.

Ади Хюттер. У «Монако» новый тренер. Хюттер может вывести Головина на новый уровень

Да, за счет глубины состава и серии замен «Бавария» не оставила «Монако» шансов на спасение, однако в целом предсезонка для красно-белых заканчивается на мажорной ноте. После кошмарной весны команда выглядит посвежевшей и очень хорошо готовой физически. Видны козыри, на которых собирается играть Хюттер, и очевидно, что команда с воодушевлением восприняла новые идеи. Головин в этой игре смотрится очень органично, поэтому в новый сезон можно смотреть с оптимизмом. А отсутствие дополнительного фронта в виде еврокубков может стать козырем монегасков.

Александр Головин
Футбол
ФК Бавария
ФК Монако
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«Монако» выдал солидный матч на глазах Венгера. Головин был одним из лучших против «Арсенала»