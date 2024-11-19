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Сегодня, 08:15

Бразильские фанаты оскорбляли игрока молодежной сборной России. Он забил три гола в трех матчах

Бразильские фанаты оскорбили игрока молодежной сборной России во время матча
Егор Сергеев
Никита Салтыков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Салтыкову все равно.

Бразильские фанаты оскорбляли игрока молодежной сборной России Никиту Салтыкова после игры с местной «Сан-Кристован». Это был заключительный матч сборной U-21 во время небольшого турне по Бразилии.

За что оскорбляли Салтыкова

Сборная России провела три матча во время бразильского сбора, и Салтыков блистал в каждом. Всего вингер «Локомотива» отметился тремя голами и тремя результативными передачами, чем, видимо, разозлил местных болельщиков. После игры с «Сан-Кристованом» местные фаны скандировали оскорбления в адрес Салтыкова — футболист не понял значения слов, звучащих рядом с его фамилией, и в ответ дирижировал толпой. А потом и вовсе подбежал к трибунам.

Видео с Салтыковым и фанатами появилось даже в соцсетях молодежной сборной, а сам футболист репостнул его в свой аккаунт с эмодзи в виде флагов Бразилии, России и сложенного руками сердца. Вероятно, Никита все же узнал истинный смысл слов бразильских болельщиков — спустя несколько часов он выложил фотографию под песню со словами: «Я не слышу, мне не важно, что про меня говорят».

Под видео из аккаунта молодежной сборной России собралось множество бразильцев, которые смеялись над произошедшим в комментариях. «Никто не переводите это, пожалуйста, хахаха», — написал пользователь под ником Pietro.ac.

Впрочем, большинство комментариев были положительные — бразильцы по-доброму смеялись над инцидентом, а кто-то даже называл Салтыкова «русским Месси».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как сборная России сыграла в Бразилии

Россия U-21 разгромила «Сан-Кристован» (4:0) в заключительном матче небольшого бразильского турне во время ноябрьской международной паузы. До этого сборная обыграли ровесников из «Флуминенсе» (2:1) и «Ботафого» (4:1). На поле выделялся не только Салтыков. В заключительной игре хет-трик оформил нападающий «Балтики» Кирилл Никишин — всего за поездку у него четыре результативных удара. Тремя голами отметился Александр Кокшаров из «Краснодара».

«Тяжело складывался первый тайм, — сказал после заключительной игры тренер сборной Иван Шабаров. —  Сегодня наконец-то играли под бразильским солнышком. Было душно и оттого тяжело. Не было той интенсивности, которая была в предыдущих матчах. Сегодня игра держалась на ребятах, которые чуть меньше выходили на поле в первых двух матчах и потому сохранили силы. Три из трех мы еще не выигрывали. Положительные эмоции. Эпизодами показывали хороший футбол. Могли ли сыграть лучше? Да, могли и должны. Но в целом это был продуктивный выезд».

Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
Никита Салтыков

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