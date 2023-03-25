Возвращение Даниэла Карвалью и сенсационная победа любителей. Как прошел матч ЦСКА — 2DROTS

Такого никто не ожидал.

Пока футбол по всему миру поставлен на паузу, клубы ищут способы не скучать и не терять форму. Один из способов этой весной был найден изящный — сразу несколько профессиональных команд сыграли с медийными клубами.

И поначалу обошлось без сюрпризов — «Крылья Советов» обыграли сборную медиалиги со счетом 4:0, а «Оренбург» и вовсе уничтожил «Броуков», забив девять безответных мячей. Чего-то подобного ожидали и в организованном при помощи ФОНБЕТ матче армейцев с 2DROTS, но все пошло по другому сценарию — ЦСКА проиграл со счетом 1:2.

Особая подготовка и старые знакомые

Позиционировать матч как игру любителей-блогеров и профессионалов можно условно. «Самураи» выпустили на поле игроков с каким-никаким футбольным бэкграундом. Так, вратарь гостей Дмитрий Сычев (не тот самый), совершивший несколько эффектных спасений, добирался до молодежной сборной России, будучи воспитанником... ЦСКА. В его мотивации сомнений не было.

Полон решимости обыграть родной клуб был и главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов. Легендарная личность для фанатов армейцев — выступал за них много лет и брал чемпионство-1991.

Один из огорчивших впоследствии ЦСКА игроков 2DROTS — Владислав Ословновский по прозвищу Слон — тоже не парень из соседней «коробки», а числился в школах ЦСКА и «Спартака». И даже поиграл в системе «Бенфики» с обладателем Golden Boy Ренату Саншешем.

Возвращение Карвалью

При содействии ФОНБЕТ московский клуб привез на игру настоящую легенду — обладателя Кубка УЕФА, Даниэля Карвалью. Получилось отличное развлечение — по словам свидетелей, сотни человек выстроились в очередь за его автографом, но это были еще не все сюрпризы.

На 75-й минуте тренерский штаб ЦСКА выпустил Даниэля на поле — и хотя он вообще никак не помог и почти не касался мяча, находясь, очевидно, не в кондициях — болельщики поприветствовали его аплодисментами.

Шедевральный победный мяч

Медиафутбол — это чаще про скандалы, чем про непосредственно игру, но в матче с ЦСКА 2DROTS оформили два прекрасных гола. Первый заколотил вышеупомянутый Слон, удачно подставившись на угловом. Но второй мяч, забитый Манной Джи — просто шедевр.

Игроки «самураев» воспользовались провалом армейцев в обороне — защитники ЦСКА поднялись слишком высоко, да еще и запутались с мячом. В этот момент удачно подсуетились игроки гостей, мяч получил Александр Бала Балашов и выкатил его на Манну — тот парашютом через голкипера хозяев отправил его в ворота. Мяч летел долго и даже подпрыгнул от газона, пока болельщики 2DROTS сходили с ума.

Болельщики ЦСКА. ПФК ЦСКА

Матч прошел при полных трибунах

Фан-сектор был полон, люди заряжали — все как в старые добрые времена. Чуть меньшую и не такую громкую, но тоже солидную «грядку» собрали «самураи» — антураж игры был отличный. По слухам, ЦСКА реализовал на игру свыше 20 тысяч билетов — забили почти полностью даже верхние ярусы. Получилось очень атмосферно.

ПФК ЦСКА

Итоги и благотворительность

Футболисты ЦСКА не скрывали, что игра для них была подготовкой к возобновлению чемпионата и ФОНБЕТ Кубка России. Вот что сказал Федор Чалов после матча: «Давайте так: у нас сейчас идет подготовка к играм в чемпионате и Кубке. Мы сыграли с хорошим соперником — это факт».

А в целом, несмотря на результат, болельщики армейцев должны порадоваться, ведь они сделали доброе дело. На фоне недавних новостей о том, что один из игроков «Амкала» (главный соперник 2DROTS в медиафутболе) Никита Финито заболел лейкемией, компания ФОНБЕТ через свой благотворительный фонд решила перечислить деньги в организацию по борьбе с этой болезнью.