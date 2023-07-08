Жуткая травма Агапова, Медина — в «Спартаке», 0:3 от «Динамо». За ЦСКА тревожно перед Суперкубком

За неделю до матча с «Зенитом» команда Федотова разгромлена в Братском кубке.

Товарищеские матчи. BetBoom Братский кубок

ЦСКА — «Динамо» — 0:3

Голы: Гладышев, 26 (0:1). Захарян, 60+2 (0:2). А.Мазурин, 70 (0:3).

ЦСКА: Акинфеев (В.Тороп, 61), Гайич (С.Думбья, 80), Дивеев, Виллиан Роша (Е.Носков, 31), Агапов (К.Набабкин, 28), Зайнутдинов (М.Лукин, 46), Зделар (Я.Арбузов, 71), Мухин (К.Глебов, 80), Ермаков (Х.Карраскаль, 31. В.Мендес, 61), Чалов (М.Кисляк, 71), Заболотный (В.Г.Яковлев, 61).

«Динамо»: Шунин, Маричаль (А.Мазурин, 61), Фернандес (Д.Лаксальт, 61), Скопинцев (И.Лепский, 61), Даса (Л.Зайдензаль, 61), Фомин (С.Бессмертный, 61), Захарян (А.Кутицкий, 61), Зазвонкин (М.Норманн, 61), Гладышев (И.Школик, 61), Тюкавин (В.Карапузов, 61), Муми Нгамале (В.Грулев, 61).

Предупреждения: Акинфеев, 27. Заболотный, 35. Зайнутдинов, 37. Гайич, 67.

Удаление: И.Лепский, 90.

8 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Год назад Владимир Федотов готовился к дебютному сезону в ЦСКА на фоне трансферного коллапса. Отъезд Дзагоева, Фернандеса, Языджи, Гбамена, Ахметова и Эджуке, травмы и отпуск сборников вынуждали тренера выпрашивать усиление не только в офисных переговорных, но и в прямом эфире предсезонных матчей.

«Команда нуждается в приобретениях, — повторял Федотов после 0:3 в товарняке с «Зенитом». — Времени остается мало, нужны сдвиги в отношении комплектации. У нас есть травмы. На первый тайм защитником вышел игрок нашей молодежки. Пока мальчики были свежие — оказывали давление, но им еще рано конкурировать с зубрами. Когда приедут сборники, нас будет 14—15 человек. Это ответ на вопрос, сколько позиций нам надо усилить».

Спустя год ситуация повторяется — хотя еще пару дней назад казалось: с составом у ЦСКА точно не будет проблем. Но сначала Марио Фернандес выбрал «Зенит» (хотя его давно ждали в Москве), а спустя сутки Медина договорился со «Спартаком». Сделка пока не оформлена официально, но в ЦСКА не скрывают: в ближайшие дни Хесус появится в Тушино.

Парагвайца даже не заявили на матч Братского кубка с «Динамо» — и если Эдуард Безуглов обошелся обтекаемой формулировкой о «тренировках по индивидуальной программе», то Федотов фактически подтвердил сделку: «Мы знаем, что в последнее время футбол — бизнес, так и происходит. Улучшенные условия, наверное, равны тому, для чего футболист развивается, идя по этапу своей карьеры — ему предлагаются лучшие условия. Плюс он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд. Поэтому Медина переходит в «Спартак».

По информации «Чемпионата», Федотов не пытался удержать парагвайского универсала — более того, когда боссы ЦСКА проинформировали о возможности продажи, тренер ответил: игрок ему не нужен. Но для армейцев это точно потеря. Причем не последняя.

Во-первых, все больше слухов об уходе Зайнутдинова: в Турции ежедневно сообщают о торгах ЦСКА с «Бешикташем», который якобы регулярно присылает в клуб улучшенные предложения. И заявление агента игрока, что «Бактиер с радостью наденет майку «орлов», дает понять: трансфер более чем реален.

Во-вторых, в матче с «Динамо» жуткую травму получил Илья Агапов. Защитник оступился в борьбе с Гладышевым и упал, схватившись за колено. Если травма окажется серьезной (а со стороны все правда выглядело страшно), ЦСКА нужно экстренно выходить на рынок. А времени минимум: через неделю — матч за суперкубок, через две — начало сезона РПЛ. А уже завтра — вторая встреча с «Динамо». Только теперь на «ВТБ Арене».

Конечно, поражение 0:5 — перебор даже для спарринга. Но если вы пропустили игру и теперь шокированы цифрами, то переживать не стоит. Несмотря на практические основные составы (не сыграли Обляков, Кучаев и Мойзес у ЦСКА, а также Смолов, Паршивлюк, Бальбуэна и Макаров у «Динамо»), все упиралось в формат матча. Вместо двух таймов по 45 минут команды провели три по тридцать, так что в конце вышла не только вся молодежь, но и Сейду Думбия (ждем появления Кевина Кураньи в воскресенье). Два из пяти голов «Динамо» были «забиты» в челленджах во время перерывов (по регламенту Братского кубка они шли в зачет общего счета). Так что 5:0, которые указаны во всех протоколах, это по факту 3:0.

Да, с игры команда Марцела Лички забивала красиво: после Гладышева один на один с Акинфеевым убежал Мазурин — и если в первом тайме к этому привела травма Агапова, то теперь грубо ошибся Мендес. А Тюкавин с Захаряном исполнили мини-шедевр: пас «черпаком», обработка и завершение — блеск! Но переоценивать «Динамо» тоже не стоит: пока команда и близко не заточена под сверхатакующий стиль «Оренбурга», а в стартовые 30 минут тотально доминировал ЦСКА. И заработал два чистых пенальти, которые пропустил Евгений Кукуляк (ВАР не было).

Разгром от «Динамо» в Братском кубке — неприятно, но точно не индикатор готовности ЦСКА. Гораздо тревожнее, что за неделю до суперкубка команда снова теряет важных игроков. А новичков, которые доедут до Москвы (одним из них называют Паулиньо из «Спортинга»), штабу армейцев придется встраивать в состав либо в последний момент, либо прямо во время сезона.

ЦСКА важно хорошо стартовать, а с учетом календаря (турне Казань — Екатеринбург — Грозный завершит дерби с «Локомотивом») такие проблемы с обоймой — последнее, о чем хотелось бы заморачиваться Федотову.