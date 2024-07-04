Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 21:50

Красичу хватило пары минут, чтобы сделать ассист! Как ЦСКА разгромил ОФК в Братском кубке

ЦСКА разгромил ОФК в матче Братского кубка
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Кристиан Бистрович и Милош Красич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен
Команда Николича забила четыре мяча.

Товарищеский матч
ЦСКА — ОФК — 4:0 (1:0)
Голы: Файзуллаев, 35 (1:0). Гайич, 48 (2:0). Дивеев, 54 (3:0). Бистрович, 90+4 (4:0).
ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Круговой (Агапов, 60), Гайич (Келлвен, 50), Дивеев (Лукин, 60), Виллиан Роша (Рядно, 60), Мойзес (Риванди, 60), Жемалетдинов (Глебов, 46. Красич, 89), Зделар (Бистрович, 60), Обляков (Кисляк, 60), Файзуллаев (Мусаев, 46. Яковлев, 89), Чалов (Гайч, 60. Шуманский, 89).
4 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Возглавив ЦСКА, Марко Николич не стал проводить тактических революций. Схема та же — с тремя центральными защитниками, активными латералями, парой в центре поля и тройкой в атаке. У ЦСКА теперь есть Круговой, так что Гайич может вернуться на родную правую бровку. Ну и при такой игре фланговых защитников крайние нападающие становятся скорее инсайдами. И в роли одного из них в этой встрече выступал Жемалетдинов. Рифат остается свободным агентом, однако его участие в товарищеских матчах ЦСКА не выглядит как просмотр. Да и чего там Николичу высматривать — именно при этом тренере Жемалетдинов в «Локомотиве» выходил на свой пик. Поэтому официальное объявление о заключении контракта кажется делом времени. И чтобы его не терять, Николич потихоньку встраивает футболиста в игру команды.

Марко Николич. «Мы дружим со Станковичем, но во время дерби будем врагами!» ЦСКА представил Николича

Братский кубок проходит в отличных декорациях — летние трибуны с хорошей явкой, но, по сути, эта игра ничем не отличалась от встречи ЦСКА с «Шинником» в Новогорске на прошлой неделе. Обычный спарринг. Армейцы выглядели на голову выше соперника и старались атаковать разнообразно. Роша опасно бил головой после стандарта — вратарь ногой отбил мяч; Гайич мог забивать сам, но зачем-то решил покатить на Файзуллаева; Круговой промчался слева и от лицевой вложил мяч в ногу Чалову, однако тот под него не подстроился. Было все, кроме контратак. И тут надо сделать скидку на силу соперника — ОФК только поднялся в высший дивизион чемпионата Сербии, уровень команды соответствующий. За первую половину гости провели, по сути, только одну толковую атаку и даже забили, но там был явный офсайд. Акинфеев весь тайм стоял и слушал песни заполненной фанатской трибуны.

Во время паузы на водопой у Николича было минимум замечаний своим игрокам. Он просил лишь об одном: «Надо бить и забивать». С этим ЦСКА помог вратарь ОФК Попович, который ошибся и выкатил мяч на ногу Файзуллаеву. Наказание последовало незамедлительно.

Во втором тайме место в воротах армейцев занял Помазун. Он вернулся в ЦСКА, и новостей о возможном уходе в аренду в последнее время нет. После медиабомбы о переходе в «Атлетико» как отрезало! А еще после перерыва появился Мусаев, и уже на второй минуте своего пребывания на поле он сделал гол, прострелив на пустые ворота на Гайича. Серб, кстати, забил клубу, где начиналась его профессиональная карьера. И этот гол дорого обошелся Гайичу — когда он заносил мяч в сетку, сзади прямой ногой в него влетел соперник. В итоге потребовалась замена.

За вторым голом сразу же пришел третий — это Дивеев, придя на угловой, задавил всю оборону соперника и вбил настоящий гвоздь! Игра, результат которой в общем-то и не имел значения, была сделана, и пошли замены. О себе болельщикам напомнили вернувшиеся из аренд Гайч и Бистрович; свое время получил Риванди, который в прошлом сезоне вышел всего два раза. Иранец был близок к голу, но попал в штангу.

Ну а украшением матча стал выход 39-летнего Красича, это еще одна фишка Братского кубка. Николич выделил ему две минуты на поле и вместо каких-то тактических указаний похлопал земляка по прессу. Трибуны встретили армейскую легенду овацией. И тот успел ответить голевой передачей на Бистровича. Диктор даже объявил по-хоккейному: «С передачи Милоша Красича...»

Впереди матч с «Партизаном», в котором должен сыграть Тошич — он наверняка тоже захочет отличиться.

Футбол
ФК ОФК Белград
ФК ЦСКА (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
Нейросеть будет комментировать соревнования на Олимпиаде-2024
МОК опроверг слухи об отмене Олимпиады-2024 в Париже
Боец ВС РФ развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне спецоперации
«Зенит» и «Спартак» забыли о вражде и готовят грандиозный обмен игроками? Что происходит с трансфером Соболева и кого Семак готов отдать за него
Военный суд арестовал командира бригады ВДВ Городилова по делу о мошенничестве
В Минпромторге заявили о чеболизации экономики России
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Бушманов рассказал, что думает о будущем Джикии
Круговой поблагодарил тренерский штаб «Зенита-2»
Круговой — о победе ЦСКА над ОФК Белград: «Хорошая игра, забили сколько смогли»
Агент Тюкавина не исключил уход игрока из «Динамо» этим летом
ЦСКА разгромил ОФК Белград в матче Братского кубка
Кузьмичев: «Локомотиву» было бы выгоднее продлить Миранчука, чем брать Тимофеева»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Дебют Лунева, гол-красавец Лепского, 14 тысяч на трибунах. «Динамо» сыграло с «Партизаном»