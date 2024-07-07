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Сегодня, 21:50

Тошич ответил Красичу голом, Тороп вернулся после жуткой травмы. Как ЦСКА выиграл Братский кубок

ЦСКА обыграл «Партизан» в Братском кубке
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Футболисты ЦСКА празднуют гол Келлвена «Партизану».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Команда Николича обыграла «Партизан» при 25 тысячах на трибунах.

Товарищеский матч
ЦСКА — «Партизан» — 3:0 (1:0)
Голы: Мусаев, 3 (1:0). Келлвен, 51 (2:0). Тошич, 89 (3:0).
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 62), Круговой, Дивеев, Виллиан Роша, Келлвен (Гайич, 73), Мойзес, Зделар, Обляков (Тошич, 86), Файзуллаев (Жемалетдинов, 46), Чалов, Мусаев (Бистрович, 82).
7 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Матч ЦСКА и «Партизана» стал кульминацией Братского кубка. На трибунах собралось 25 тысяч, а главной темой, естественно, была дружба между болельщиками клубов. Красочный перформанс «Москва — Белград», прекрасная атмосфера — просто грандиозно для предсезонки.

Особенным эта встреча была и для нового главного тренера ЦСКА Николича. Именно под его руководством «Партизан» брал последний на сегодня титул чемпиона Сербии, и произошло это в далеком уже 2017-м. После этого семь раз подряд золото выигрывали заклятые враги черно-белых из «Црвены Звезды».

Марко Николич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Николич не стал проводить ротацию после матча с ОФК, который состоялся в четверг. Всего два изменения: Келлвен вышел вместо Гайича, получившего травму в игре с родным клубом. Забегая вперед: он вышел во втором тайме, с ним все в порядке. А еще в старте появился Мусаев (вместо Жемалетдинова), именно он и открыл счет уже на 3-й минуте: подобрал мяч на 11-метровой отметке после неудачного выноса защитника и аккуратно пробил в угол.

ЦСКА играл с преимуществом, но не с таким, как против ОФК. Все-таки приехавшие в Москву белградские клубы разного уровня: то была команда, только-только вернувшаяся в высший дивизион, а «Партизан» готовится к квалификации Лиги чемпионов. В этом плане особенно некстати случилась травма правого защитника Живковича, полученная фактически на ровном месте. Белградцы могли забить в первом тайме: в одном моменте мяч и в штангу попал, и едва не влетел в ворота после срезки Роши.

Футболисты ЦСКА и «Партизана» после матча.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА забил быстрый гол и во втором тайме снова при участии Мусаева: после его удара на добивании удачно сыграл Келлвен. После этого интереснее происходящего на поле были замены. У «Партизана» вышел Натхо, четыре года отыгравший в ЦСКА и бравший золото с армейцами, — трибуны тепло его поприветствовали. А затем на поле появился Тороп. Полтора месяца назад в кубковом противостоянии с «Зенитом» он в столкновении с соперником получил двойной перелом костей лицевого отдела черепа. Смотрелось все это жутко, и за будущее 20-летнего голкипера было боязно. Но все сложилось хорошо, и он в максимально короткие сроки вернулся в игру. Без шлема, без маски — как ни в чем не бывало. Трибуны, конечно же, порадовались, что Тороп снова на поле.

Ну а главные овации были припасены для Тошича, который вышел на 87-й минуте. Ему нужно было чем-то ответить Красичу, который за свои пару минут в матче с ОФК сделал голевую передачу. В интервью Зоран говорил, что перед ним была поставлена задача забить со штрафного. И Тошич забил! Правда, с игры. И здесь нужно похвалить Чалова, который не пожадничал, и выкатил мяч сербской легенде армейцев на пустые ворота. А разогнал эту атаку Жемалетдинов — для него это было особенно важно, ведь в ЦСКА он фактически находится на просмотре. Возвращаясь к Тошичу: он ведь в свои 37 лет еще не закончил карьеру; контракт с греческой «Ламией» истек, и Зоран рассматривает варианты как свободный агент.

Первые шаги Николича в ЦСКА получились яркими — команда победила на предсезонном турнире, оставив хорошее впечатление от своей игры.

Зоран Тошич
Футбол
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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