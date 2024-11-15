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Сегодня, 20:45

«А ты, говорят, тренеришкой скоро станешь». Дзюба и Деревянко зажгли перед матчем «Динамо» и «Амкала»

Дзюба и Деревянко устроили трешток перед матчем «Динамо» — «Амкал»
Егор Сергеев
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба и актер Павел Деревянко
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба и актер Павел Деревянко.
Фото Global Look Press, «СЭ»
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Овечкин тоже поучаствовал.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба и актер Павел Деревянко устроили трешток в соцсетях перед шоу-матчем между «Динамо» и медийным клубом «Амкал». Поучаствовал в разговоре и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Что сказал Деревянко

Звезда сериала «Беспринципные» обратился к форварду тольяттинцев с вопросом, какой футбольный финт разучить: Деревянко является болельщиком «Динамо» и выйдет на поле против «Амкала».

Павел Деревянко. Павел Деревянко: история актера и известного фаната «Динамо»

«Здравствуй, Артем Дзюба. Вот я скоро за «Динамо» выйду играть. Ну как играть — разрывать. А ты, говорят, тренеришкой скоро станешь. Всем советы вокруг раздаешь. Ну, подскажите мне какой-нибудь финт на поле. Руками играть нельзя, это я знаю. А что еще?» — задался вопросом Павел в видео, которое опубликовала пресс-служба «Динамо».

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ответ Дзюбы

По мнению 36-летнего футболиста, у Деревянко вряд ли выйдет какой-то из финтов, но даже у него есть шансы против медийной команды.

«Здравствуй, Паша Деревянко. Я думаю, тебе вряд ли что-то поможет в футболе, фамилия у тебя говорящая. Но вы играете против «Амкала». Думаю, даже у тебя есть шансы против них. Дорогой мой, руками не надо. Даже здесь ими ты не сможешь ничего сделать. Знаешь, есть люди талантливые, а есть бесталанные, и это твой случай. Хорошо тебе сыграть, удачи», — заявил Артем.

Подсказка Овечкина

А капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в комментарии для «СЭ» посоветовал Деревянко бить одной левой.

«Я сейчас немножко занят — поэтому не могу снова приехать на матч «Динамо» — «Амкал». Но буду, как и всегда, болеть за бело-голубых. Что посоветую Деревянко? Паша, это проще простого — как одной левой!» — сказал Овечкин «СЭ».

Александр Овечкин. Появилось видео гола Овечкина за футбольное «Динамо»

Летом 2022 года хоккеист сам принял участие в матче «Динамо» против «Амкала», который завершился разгромом команды блогеров со счетом 5:0. Александр вывел бело-голубых на поле с капитанской повязкой и стал автором победного гола. После передачи Федора Смолова Овечкин забил ударом в одно касание из-за пределов штрафной.

Очередная игра между «Динамо» и «Амкалом» состоится 17 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. В составе столичного клуба помимо Павла Деревянко на поле выйдет двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, фигуристка Евгения Медведева.

Александр Овечкин
Артем Дзюба
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)

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