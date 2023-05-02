Поездка на Мамаев курган, атмосфера ЧМ-2018 и погружение в ретро. Репортаж с матча легенд «Спартака» и «Динамо»

«СЭ» побывал на «Волгоград Арене».

Матчи легенд становятся классикой российского футбола. Ветераны «Спартака» и «Зенита» уже играли на «Петровском» и «Открытии Банк Арене», а теперь отгремел и третья выставочная игра — «Динамо» Сталинград с красно-белыми.

Получилось очень ярко!

Такая афиша отсылает к событиям прошлого века. Ровно 80 лет назад провели матч «На руинах Сталинграда», который стал символом возвращения города к привычной жизни после завершения ожесточенных боев.

У РФС ушел не один месяц для проработки и реализации шоу, которое мы увидели 1 мая на «Волгоград Арене». Стилизованная форма из 1940-х, мячи со шнуровкой и старинные автобусы, на которых игроки добирались до стадиона, погружали зрителей в уникальную атмосферу.

Вообще, стоит отметить внимание организаторов к деталям. Например, ретроавтомобили перевозили специально из Москвы в Волгоград, чтобы футболисты «Динамо» и «Спартака» проехали на них всего четыре километра — от отеля до стадиона.

«Ребята, которые приехали играть за «Динамо» и «Спартак», находились в разных точках нашей страны, — рассказывал легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев. — Когда они узнали, что приглашены на такое событие, никто ни слова не сказал о том, что тяжело добираться. Все ответили: «Буду однозначно, сочту за честь».

До матча обе команды возложили цветы к Вечному Огню в память о павших защитниках современного Волгограда. А позднее поднялись к памятнику «Родина-Мать зовет!», где выслушали напутствие от участника боевых действий, 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Васильевича Медкова. «В душе должна быть доброта. Любите себя, больше улыбайтесь!» — обратился он к футболистам.

Мамаев курган произвел огромное впечатление на всех. «Эмоции непередаваемые. Мурашки по коже! Надо не забывать это», — признался экс-защитник красно-белых Андрей Ещенко.

«Каждый раз, когда сюда приезжаешь, все трепещет. Думаю, что молодежь тоже должна эти события помнить», — продолжал культовый вратарь сборной СССР Ринат Дасаев.

Игроки ретро-матча поучаствовали и в международной акции «Сад памяти», высадив 45 кленов и слив, носящих имена героев Сталинградской битвы. Где вы еще увидите Александра Мостового, позирующего с лопатами?

Все это время участников ретро-матча сопровождали многочисленные болельщики, которые приехали из разных городов, чтобы вживую увидеть кумиров на поле. Никто не отказывал в фотографии, автографе или небольшой беседе — уникальная сплоченность футболистов и зрителей!

Атмосфера на стадионе тоже шокировала — на трибунах собрались почти 40 тысяч человек! Билеты на матч были бесплатными, приобретались на специальной платформе — не более четырех в руки. Но желающих было еще больше. По информации «СЭ», РФС получил запрос из разных регионов на реализацию 120 тысяч билетов при максимальной вместимости «Волгоград Арены» в 45 тысяч зрителей.

Гул стадиона, полные трибуны, перекрытые дороги в городе, масштабная программа перед матчем — последний раз такая атмосфера в Волгограде была на чемпионате мира!

Голы Романа Павлюченко и Александра Самедова принесли яркую победу красно-белым (2:0), а встреча «Спартака» и «Динамо» дала старт Лиге легенд, о создании которой РФС объявил еще в январе.

И это вряд ли кого-то удивляет — выставочные игры ветеранов набирают сумасшедшую популярность. Например, в Волгограде установили рекорд по посещаемости.

«После того, как мы почтили память погибшим на Мамаевом кургане, второе впечатление — это то, сколько пришло болельщиков, — поражался Олег Романцев. — Все добрые, разбирающиеся в футболе. Они по делу реагировали на хорошие действия и негативно на плохие. Мне понравились болельщики и их количество. Невиданное количество! Даже по телевизору столько нет!»