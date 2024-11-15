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Сегодня, 22:25

Моуринью переиграл Семака. «Фенербахче» и «Зенит» провели качественный спарринг

«Зенит» в матче в Стамбуле уступил «Фенербахче» Моуринью
Роман Кольцов
Корреспондент
Жозе Моуринью и Сергей Семак.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Лигочемпионская атмосфера в Стамбуле.
Товарищеские матчи. Клубы.
15 нояб, 20:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
2:1
Зенит

Петербуржцы по традиции активны, когда остальные клубы РПЛ затихают — любой перерыв «Зенит» старается провести с максимальной пользой. В октябрьскую международную паузу в гости на «Газпром Арену» заглянула сербская «Войводина» (и получила 4:1), а в ноябре сине-бело-голубые отправились в Стамбул на игру Winline Суперсерии с одним из грандов турецкого футбола — «Фенербахче».

А перед этим зенитовцы еще и засветились в международной повестке. Клуб принял участие в саммите в Катаре, посетив 10-й юбилейный форум на базе ведущего спортивного центра Aspire Academy. Компанию сине-бело-голубым в Дохе составили специалисты из ведущих команд Европы и мира, среди которых — «Барселона» «Реал», «Арсенал», «Ювентус» и другие. Кроме того, «Зенит» объявил о продолжении сотрудничества с иранским «Сепаханом» на два года с возможностью продления.

Что касается матча с «Фенером», то коллектив Сергея Семака прилетел в город на берегу Босфора без большого количества игроков. Караваев, Горшков, Мостовой (все — Россия), Васильев (молодежная сборная России) Алип (Казахстан) и Эракович (Сербия) отправились в расположение своих национальных команд. Также в Питере остались Вендел, Мантуан и Кассьерра, у которых микроповреждения. Но есть и хорошая новость для болельщиков — в строй после травмы вернулся Глушенков, которого ждали в «Зенита» давным-давно.

У «Фенербахче», который возглавляет Жозе Моуринью, также были потери. Участие в игре не могли принять Джеко, Эн-Несири, Амрабат, Ливакович и еще несколько футболистов. Они улетели в свои сборные.

Сергей Семак выпустил стартовый состав, близкий к основному (учитывая тот набор игроков, который у него был) — в атаке появились Ерохин, Педро, Глушенков и Соболев. Игроки молодежки «Зенита» и «Зенита-2» остались в запасе, как и Лусиано.

У Жозе Моуринью с первых минут вышли опытные Фред, Тадич, Костич и Тосун. Но и место для юных футболистов нашлось.

Два гола и заварушка

С самого старта бросилась в глаза сумасшедшая поддержка местных болельщиков. Фанаты «Фенербахче» всяческим образом шумели, как только «Зенит» забирал мяч под свой контроль. Играть под таким давлением непросто, и петербуржцы долго привыкали к трибунам. Будто вытаскивая из головы воспоминания из прошлого о выступлениях в Лиге чемпионов.

Игра смотрелась, атаки шли в обе стороны, но не хватало завершения. У «Зенита» могли отличиться Глушенков и Соболев, у стамбульцев опасные подходы были у Костича.

Счет в матче открыли хозяева. Тадич вырезал классную передачу вразрез на Тосуна, а опытнейший нападающий оторвался от Родригао и отправил мяч в дальний угол. Адамов оказался бессилен.

Были опасения, что российская команда может развалиться и пропустить еще несколько мячей, но этого не произошло. Напротив, «Зенит» взял себя в руки и парочку раз огрызнулся.

В середине тайме произошел крайне любопытный эпизод. У бровки завязалась заварушка, в которой участвовали почти все футболисты. В то время как арбитр разнимал игроков, Жозе Моуринью и Сергей Семак по-дружески беседовали на бровке. Кадры с их улыбками в момент накаленной обстановки облетели соцсети.

Обе команды быстро успокоились, а затем в «Зените» произошла замена. Видимо, плановая. Отыграв 35 минут поле покинул только набирающий форму Глушенков, а вместо него вышел Лусиано. И тут же сине-бело-голубым удалось отыграться. Ахметов выполнил точнейший кросс в штрафную, а Ерохин в одно касание прошил Эгрибаята — 1:1. При таком счете участники встречи ушли в раздевалки.

Вторая голевая Тадича

После перерыва «Фенербахче» и турецкие фанаты вновь стали оказывать серьезное давление на «Зенит». Футболисты — высоким прессингом, а люди на трибунах — оглушающим свистом. Раз за разом происходили ситуации, когда Барриос и Ахметов просто не могли вовремя расстаться с мячом. После приема на них сразу набрасывались соперники. Против действующих чемпионов России в РПЛ никто не играет с такой интенсивностью на протяжении длительного отрезка времени. Так и проверяется настоящий уровень.

Российская команда перетерпела стартовый отрезок второй половины и практически сразу же создала голевой момент. Соболев сделал «скидку» на Лусиано, но аргентинец попал в штангу с близкого расстояния и схватился за лицо от злости.

Про правило «не забиваешь ты — забивают тебе» все знают. И тут оно в очередной раз сработало. Душан Тадич вновь отдал голевую передачу, на этот раз Мерджану. Крайний защитник, подключившийся в атаку, отправил мяч в левый нижний угол от Адамова.

У «Зенита» было много времени, чтобы отыграться, но хозяева не расслабились ни на минуту. Семак также начал производить замены, давая воспитанникам «Газпром» — Академии шанс проявить себя. На поле поочередно появились Кашеев, Мушкарин, Чернов, Тарасов, Воинков, Вершинин и Французов. Для молодых парней это бесценный опыт.

«Фенербахче» довел дело до победы — 2:1. Петербуржцы вряд ли будут сильно расстроены поражением. Уступать всегда неприятно, но спарринг получился отличный. Все вокруг матча напоминало о тех временах, когда наши команды бились в еврокубках. Мы давно соскучились по такой атмосфере.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью

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