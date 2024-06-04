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Сегодня, 00:40

У Германии проблемы перед Евро? Чуть не проиграли Украине после комичной ошибки Нойера

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
3 июня. Сборная Германии сыграла вничью с Украиной (0:0).
Фото DFB
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Обе команды не впечатлили.

После финалов Лиги чемпионов и FONBET Кубка России клубный футбол официально уходит на каникулы. Самое время готовиться к международным соревнованиям сборных — впереди нас ждут увлекательные чемпионаты Европы и Америки. Ну а лучший способ скоротать время и настроиться на просмотр ближайших шоу — товарищеские матчи сборных. Тем более это еще и возможность оценить форму футболистов перед турнирами.

Для сборной Германии предстоящий Евро станет проверкой — бундестим провалила последние несколько крупных форумов, и реабилитироваться перед домашней публикой необходимо кровь из носу. Немецкую команду принято ругать и за провальные результаты в последний год. Побед и правда было маловато, но в последних играх команда Юлиана Нагельсманна обыграла Францию и Нидерланды, так что, похоже, вектор выбран правильный. Трудно сказать, на какой стадии сейчас находится затянувшаяся смена поколений, но факт в том, что ветерана Крооса всей страной уламывали вернуться в сборную перед завершением карьеры.

Тони, правда, как и другие участники финала ЛЧ с немецким паспортом (это Рюдигер, Фюллькруг и Шлоттербек) в заявке на матч с Украиной логичным образом не появился. Состав из-за этого получился экспериментальным — Паскаль Грос в опорной зоне с Андрихом из «Байера» и сразу два игрока «Штутгарта» в обороне — Макс Миттельштадт на левой бровке и родившийся в Узбекистане центрдеф Вальдемар Антон. Зато в атаке набор звезд подобрался соответствующий — Гюндоган, Вирц, Мусиала и Хаверц.

Что касается сборной Украины, то команда Сергея Реброва, пробившись через стыки, готовится сыграть на своем четвертом подряд Евро. За год под руководством легендарного экс-футболиста украинцы проиграли лишь раз, но встреча с командой уровня сборной Германии — настоящая проверка.

Место в воротах занял не Лунин, а Трубин из «Бенфики», хотя именно вратарь «Реала» наверняка будет первым номером на Евро. В защите отсутствовал травмированный Миколенко, но это компенсировалось количеством игроков обороны — аж пять с Зинченко в роли ЛЗ. Ну и удивило присутствие лишь на лавке лучшего бомбардира ла лиги Артема Довбика — его место на острие занял опытный Яремчук.

В целом первый тайм прошел по тому сценарию, который многие наверняка предугадали. Украинцы защищались, немцы много владели мячом и пытались вскрыть насыщенную оборону. Однако до перерыва у обеих команд набралось одинаковое количество острых моментов — по два. Уже в начале игры Мудрик убежал в контратаку и пробил в защитника после смещения, а на добивании по воротам не попал Цыганков. Ближе к перерыву классный шанс был у Яремчука, но форвард пробил прямо в Нойера.

Германия же строила свою игру через позиционные атаки, но остроты и конкретики с Хаверцем на острие явно недоставало. Очень активен был Мусиала, периодически включался Вирц, шикарный момент был у Гюндогана (полузащитник не попал по мячу из пределов вратарской), однако моментов хозяева явно могли создать и побольше.

В перерыве Нагельсманн заменил Гюндогана и Вирца, выпустив вместо них Ундава и Фюриха. Чуть позже на поле появились молодой Байер и ветеран Мюллер. Это освежило атаку бундестим, но ненадолго. У хозяев были подходы, особенно активничал Байер, нанесший три опасных удара — дважды потащил Трубин и один раз мяч со звоном влетел в штангу. Но строптивый мяч в ворота не шел.

Сборная Украины в свою очередь наглухо закрылась в штрафной, забыв про чужую половину поля. Не особо повлияли на ситуацию и выход игроков атаки Ярмоленко, Судакова и Довбика. Хотя последний имел шанс забить в концовке после дикой ошибки Нойера на выходе — Ману вышел на перехват в центр поля и отдал чужому, но после передачи на Довбика боковой поднял флажок. А так украинский форвард убегал из центрального круга к пустым воротам.

В концовке Германия все же провела еще одну острую атаку, но выход Ундава один на один нейтрализовал главный герой матча Трубин. 0:0 в Нюрнберге — упрек обеим командам. Немцам явно не хватало класса и изобретательности в завершении (хотя с Кроосом, Рюдигером и Фюллькругом это будет другая сборная), украинцы же были слишком безынициативны. На Евро болельщики обеих команд явно будут ждать более вразумительной игры.

Сборная Германии по футболу
Сборная Украины по футболу
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