Головин в одном матче с Месси и Роналду. У президента «ПСЖ» родилась классная задумка

Нассер Аль-Хелаифи хочет провести Матч звезд.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи планирует провести матч звезд мира под названием One World с целью показать единство всех людей. По словам катарского бизнесмена, помимо лучших футболистов в шоу примут участие знаменитые певцы и актеры.

«Есть три игрока — Неймар, Месси, Роналду. У них миллиард подписчиков в социальных сетях. Они могут донести идею единения, дать нужный сигнал детям, которые слушают их больше, чем своих родителей», — цитирует Аль-Хелаифи The Times.

Президент «ПСЖ» также ответил на вопрос, собирается ли приглашать представителей России и Северной Кореи: «Мы хотим собрать всех вместе. Мир и любовь. Я говорю об этой мечте. У меня мурашки по коже. Я чувствую себя смиренным. У меня это в сердце, в моей ДНК. Такие ценности — от моих родителей и лидеров моей страны... Не хочу показаться высокомерным, но вся проблема заключается в нашей коммуникации. Катарская традиция такова, что если делаем что-то хорошее, то об этом не говорим. Нам нужно сообщать правду. Культура моего народа очень дружелюбна. Мы помогаем людям».

Неймар и Лионель Месси. Фото Global Look Press

Наконец хоть кто-то вспомнил о том, что спорт всегда был призван служить инструментом объединения, а не разъединения наций. И что от того, что вбиваются клинья между странами и народами, лучше никому не становится.

Каждая масштабная добрая акция в наше время — большое дело. А если в ней примут участие Месси, Неймар и Криштиану Роналду, которых назвал Аль-Хелаифи, это вообще грандиозно.

Хотя понятно, что идея вызовет новую волну хейта сторонников культуры отмены. Вряд ли можно ждать на поле европейских звезд, на которых надавят в федерациях. В том числе и из «ПСЖ», как того же Мбаппе. Уверен, что и южноамериканцев, африканцев и азиатов в случае их согласия начнут «учить жизни». Поэтому пока в реальность такого матча с участием россиян верится с трудом.

Александр Головин. Фото Global Look Press

Но если у президента французского клуба задумка получится, то это станет большим делом на пути к нормализации отношений и борьбы с двойными стандартами.

Если Овечкину, Малкину и другим нашим соотечественникам можно выступать с канадцами, американцами и европейцами в НХЛ, а Головину — с Мессии и Неймаром в Лиге 1, то почему этим же футболистам нельзя встретиться в товарищеском матче за единство? Есть хоть одна версия?

В том, что Аль-Хелаифи способен все провести на высшем уровне, нет никаких сомнений. И дело даже не в его личном состоянии в 8 миллиардов долларов, а в капитале Qatar Sports Investment — фонда, который бизнесмен возглавляет. Его оценивают в 295 миллиардов. К тому же это государственные деньги страны — организатора ЧМ-2022, так что пополнить QSI — не большая проблема.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Месси и Неймар — южноамериканцы, а там большинство граждан плевать хотели на «культура отмены» Запада. Что касается Роналду, то для него, судя по всему, нынешний чемпионат мира — прощальная гастроль в большом футболе. По сообщениям СМИ, португалец планирует перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

В любом случае, мы пока имеем только намерение важной фигуры мирового футбола. Выльется ли это во что-то реальное, узнаем позже. Но идея — отличная.