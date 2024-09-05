Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 12:00

Сборная Вьетнама: вратари из Москвы и Праги, ни одного легионера, ниже Киргизии и Таджикистана в рейтинге ФИФА

Сборная России 5 сентября сыграет с Вьетнамом
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты сборной Вьетнама.
Фото Федерация футбола Вьетнама (VFF)
Telegram Дзен
Рассказываем о ближайшем сопернике сборной России.
Товарищеские матчи.
05 сент, 16:00. Национальный стадион Ми Динь (Ханой)
Вьетнам
Россия

Первая встреча

Бирма, Судан, Индонезия... Экзотических соперников у нашей национальной команды еще во времена Советского Союза хватало, а с Вьетнамом не встречались ни разу. Даже вторая и олимпийские команды. Одна из причин — наличие двух федераций и сборных, из-за чего единая национальная команда появилась только в 1991 году — спустя 15 лет после объединения Южного и Северного Вьетнама. Так что знакомимся с новым оппонентом, который в данный момент занимает 115-е место в рейтинге ФИФА и 20-е среди азиатских команд. Немногим ниже Киргизии и Таджикистана, с которыми Россия относительно недавно встречалась.

Самые значимые достижения в истории «Золотых звездных воинов» — четвертьфиналы Кубка Азии. Причем в финальном турнире сборная впервые сыграла только в 2007 году, когда Вьетнам выступил хозяином наряду с Индонезией, Малайзией и Таиландом. Тогда-то и случился исторический выход в плей-офф, где последовало поражение от выигравшего титул Ирака. Следующего четвертьфинала пришлось ждать до 2019 года. Титулы же Вьетнам брал на чемпионатах АСЕАН, где выступают команды из Юго-Восточной Азии. Данный турнир «воины» выиграли в 2008 и 2018 годах.

Если же брать нынешнюю сборную, то она по своим меркам относительно успешна. Два года назад стала второй на чемпионате АСЕАН, уступив титул следующему сопернику сборной России — Таиланду. А этой зимой Вьетнам в третий раз выступил в финальном турнире Кубка Азии. Итог — четвертое место в группе с поражениями от Японии (2:4), Индонезии (0:1) и Ирака (2:3). Последняя игра — настоящая драма. «Воины» сравняли счет на первой добавленной арбитрами минуте, но получили в свои ворота пенальти на 12-й.

Фото Федерация футбола Вьетнама (VFF)

Кореец вместо француза

Магия француза Филиппа Труссье, который руководил Японией на домашнем ЧМ-2002, не сработала. В марте его сменил кореец Ким Сан Сик — 47-летний специалист, который, будучи футболистом, с корейской командой играл на ЧМ-2006 и Олимпиаде-2000. В качестве тренера он приводил к чемпионскому титулу «Дженбук Моторс» и был признан лучшим специалистом страны 2021 года. Во Вьетнаме Ким получил незавидное наследство в виде серии из восьми поражений с околонулевыми шансами в отборочном турнире ЧМ-2026.

Тем не менее премьера получилась яркой — в домашней игре с Филиппинами «воины» едва не упустили победу на 89-й минуте, но склонили чашу весов в свою пользу в добавленное время (3:2). Однако в последнем туре последовало поражение от Ирака (1:3), и в третий раунд пробиться не удалось. Небольшая компенсация — участие в отборе на Кубок Азии-2027, который на первых двух этапах совмещался с квалификацией мирового первенства.

Теперь все неудачники поборются за шесть оставшихся путевок на континентальный турнир. Эта часть соревнований стартует в марте следующего года, а игра с Россией — первая из четырех осенних матчей в рамках подготовки к отбору и декабрьскому чемпионату АСЕАН.

Данг Ван Лам. Интервью русского вратаря сборной Вьетнама: учился с Дзюбой, набрал миллион подписчиков, был в «Динамо» и «Спартаке»

Без ярко выраженного бомбардира

С голкипером Данг Ван Ламом, который родился в Москве и является воспитанником академий «Спартака» и «Динамо», мы уже познакомились в его интервью «СЭ». Если опираться на оценки сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 300 тысяч евро. А самый дорогой игрок «воинов» — другой голкипер Нгуен Филип. Его ценник равняется 550 тысячам, карьера же кипера началась в Чехии, где он родился и отыграл на профессиональном уровне девять лет. Нгуен был первым номером в трех разных клубах, а в сезоне-2023 в составе «Словацко» даже стал лучшим в чемпионате по числу сухих матчей (11).

Сейчас вратарь — как и все его партнеры по сборной — выступает на родине. Что до полевых игроков, то в Европу на сезон заглядывал полузащитник Нгуен Куан Хай, на счету которого 13 матчей и 1 гол во второй французской лиге и Кубке Франции в составе «По». А еще обращает на себя внимание отсутствие в сборной ярко выраженного бомбардира. На Кубке Азии никто не забил больше одного мяча, а в отборочном турнире мирового первенства по два раза отличились форварды Нгуен Тьен Лин и Пхам Туан Хай. Последний вошел в топ-15 снайперов чемпионата страны, но тон там задают легионеры. Для контраста: бразилец Рафаэлсон наколотил 31 мяч, а лучший обладатель паспорта Вьетнама — 13. Да и тот — урожденный нигериец.

Данг Ван Лам и&nbsp;стадион &laquo;Ми&nbsp;Динь&raquo;, на&nbsp;котором может сыграть юношеская сборная России. Что известно о будущих соперниках сборной России — Вьетнаме и Таиланде. За одну из команд играет футболист, названный в честь Яшина

На Кубке Азии «воины» использовали две схожие схемы: 3-4-2-1 и 5-4-1. Новый штаб не стал изобретать велосипед, выбрав первую из расстановок на равные по силам Филиппины, а против выигравшего отборочную группу Ирака использовал более оборонительный вариант. На эксперименты банально не было времени, а если они и последуют — то уже в игре с Россией.

Футбол
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Дементьева и Афиногенов отметили 20 лет со дня знакомства
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Карпин отказался сдавать матч Вьетнаму, против России выйдет вратарь, родившийся в Москве. Что происходит в сборной России
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Вьетнам — Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Дюков рассказал о переговорах с потенциальными соперниками сборной России
Вьетнам — Россия: трансляция матча сборной начнется в 15.55
Пиняев: «Вьетнам и Таиланд — экзотика. Но лучше играть, чем не играть»
«В ночных клубах и развратных заведениях вы меня никогда не увидите». Интервью Пиняева
Вьетнам — Россия: команда Карпина порадует яркой победой
Сегодня
Вчера
Неделя