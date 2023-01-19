Супершоу Месси и Роналду в финальной дуэли: команда Лео победила 5:4, но Криштиану забил больше

19 января, 22:30
Товарищеский матч
Сборная звезд Эр-Рияда — «ПСЖ» (Франция) — 4:5 (2:2)
Голы: Месси, 3 (0:1). Криштиану Роналду, 34 — с пенальти (1:1). Маркиньос, 43 (1:2). Криштиану Роналду, 45+6 (2:2). Серхио Рамос, 53 (2:3). Чан Хен Су, 56 (3:3). Мбаппе, 60 — с пенальти (3:4). Экитике, 78 (3:5). Талиска, 90+4 (4:5).
Нереализованный пенальти: Неймар («ПСЖ»), 45+3.
Удаление: Бернат («ПСЖ»), 39.
Многие мечтали, чтобы в финале ЧМ-2022 друг с другом встретились Аргентина и Португалия. Это был бы феноменальный сюжет: два лучших футболиста XXI века могли бы биться за главный футбольный трофей — единственный, которого не хватало их славным карьерам. Но судьба распорядилась иначе: Роналду выбыл в четвертьфинале, Месси победил, а мы и так получили роскошнейший финал.
Однако дуэли двух икон в Катаре нам все-таки не хватило. А когда есть спрос, есть и предложение: арабские футбольные власти решили провернуть мощный маркетинговый ход и устроить товарищеский матч с участием команд, за которые играют Роналду и Месси. Как известно, «ПСЖ», где выступает аргентинец, владеет Катарский инвестиционный фонд, а португалец месяц назад перешел в аравийский клуб «Аль-Наср». Договориться было не очень трудно, о чем свидетельствует скорость: о товарищеском матче было официально объявлено в начале 2023 года, а уже 19 января он состоялся.
«ПСЖ» противостояли игроки не только «Аль-Насра», но и другого местного гранда — «Аль-Хиляля». Занятно, что этот клуб в последнее время часто мелькает в новостях рядом с фамилией Месси и якобы готов предложить аргентинцу контракт на астрономическую сумму, но пока форвард «Пари Сен-Жермен» приехал в Эр-Рияд лишь погостить. Хотя, вполне возможно, Лео, пользуясь случаем, уже провел устные переговоры с представителями «Аль-Хиляля».
Для Саудовской Аравии эта игра была чрезвычайно важна с точки зрения имиджа. Она в последние годы активно вкладывается в футбол — примерно так же, как раньше делал Катар. Аравийцы очень хотят принять у себя ЧМ-2030 (совместно с Грецией и Египтом), поэтому не жалеют денег — к примеру, Эр-Рияд уже не первый год принимает у себя матчи Суперкубка Испании. Привлечение в местный чемпионат и Роналду, и Месси существенно увеличит статус аравийского футбола. Португалец уже там, а если туда переберется и аргентинец, то мы еще увидим не одну игру между двумя звездами.
Однако сейчас все новости о будущем Месси — предположения и слухи. Поэтому матч между «ПСЖ» и «Аль-Насром"/"Аль-Хилялем» подавался под соусом финальной дуэли двух величайших футболистов современности. Естественно, ажиотаж в Саудовской Аравии был огромен: гигант-стадион имени Короля Фахда был заполнен до отказа, а один бизнесмен даже потратил на билет целых 2,6 миллиона долларов.
Разумеется, Месси и Роналду вышли в стартовых составах. Для Криштиану это еще и был дебют на Аравийской земле, ведь он еще не играл за «Аль-Наср». У «ПСЖ» вышли почти все лучшие — вероятно, Кристоф Гальтье просто не имел права выставить второй состав на товарищескую встречу по условиям договора на клубном уровне.
Зрелище удалось. Понятно, что матчи без турнирной мотивации часто получаются открытыми и результативными, но здесь были опасения относительно настроя футболистов «ПСЖ». Они несколько дней назад уступили «Ренну» и сократили отрыв от второго места в чемпионате Франции до трех очков, так что могли бы сэкономить силы. Но нет.
Главные вопросы игры были сняты уже к середине первого тайма — сперва забил Месси, а затем и Роналду. Счет 1:1 был бы красивым для матча с такими авторами голов, но публика требовала больше. И она получила больше. Еще в первом тайме Роналду эффектным финтом убрал Солера на фланге, Бернат получил красную карточку за лишение соперника явной возможности забить, Маркиньос замкнул пас Мбаппе, а Неймар не реализовал пенальти. Прямо перед перерывом Криштиану после ужасного исполнения штрафного и попадания в штангу оформил дубль, так что в раздевалку команды ушли при волшебном счете 2:2.
Сами звезды изредка, но все же пересекались на поле. Например, на второй минуте Роналду отобрал мяч у Месси в центре поля, а еще пару раз режиссеры выхватывали их взгляды и смешки. Вообще улыбались в этой игре все: да, было три пенальти, удаление, болезненное столкновение Роналду с Навасом, но атмосфера все равно оставалась дружелюбной, а игра — открытой.
Вскоре после перерыва «ПСЖ» снова вышел вперед — на этот раз отличился Маркиньос. Быстро счет сравнял Чан Хен Су из «Аль-Хиляля», а затем забил Мбаппе. После этого наступило время массовых замен — очевидно, что соперники договорились предоставить своим лидерам не больше 60 минут. По истечении часа были заменены и Месси, и Криштиану, и Мбаппе, и Неймар. Сразу после этого резко упал и темп игры, и зрелищность. Только на 78-й минуте молодой форвард «ПСЖ» Экитике прервал голевую паузу, а в добавленное время Талиска установил окончательный счет — 5:4.
Праздник точно удался — результативный футбол, сияющие звезды, заполненный стадион. После такого матча кажется, что это все-таки было не последнее противостояние Роналду и Месси. Даже если аргентинец не переедет в Саудовскую Аравию, то зрители наверняка попросят добавки и реванш. Почему бы и нет?
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