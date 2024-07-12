Соболев все еще в «Спартаке», но Лещуку в этот раз он не забил. «Динамо» по пенальти выиграло товарищеское дерби

31 июля команды встретятся в Кубке России.

Российское межсезонье побаловало хорошими матчами — как будто клубы поставили перед собой задачу хоть как-то отвлечь внимание болельщиков от Евро. К нам приехала хорошая делегация из Сербии во главе с «Црвеной Звездой» и «Партизаном», «Спартак» отправился в Казахстан, ну а высшей точкой предсезонки стало товарищеское дерби между красно-белыми и бело-голубыми. Матч собрал приличную аудиторию в Петровском парке, а «Спартак» впервые за год сыграл с полной фанатской трибуной.

В «Динамо» статистику дерби прошлого сезона помнят. И об этом говорил Личка: его команда уступила самому принципиальному сопернику в четырех матчах из пяти. Кстати, в этом году дерби тоже будет очень много — команды снова попали в одну группу в Кубке.

Состав бело-голубых практически тот же, что выйдет против «Факела» в первом туре. За исключением двух позиций: слева в обороне наверняка сыграет Скопинцев, а Лаксальт вернется в опорную зону и заменит Кутицкого. На латиноамериканцев Личка пока не может рассчитывать, так что тут и вариантов не так много. А вот оценить выбор Станковича сложнее. Во-первых, он и сам, очевидно, еще не определился со стартовым составом; во-вторых, у «Спартака» до старта сезона будет еще один товарищеский матч, и это тоже могло повлиять на выбор футболистов и их игровое время в этой встрече.

Впрочем, не так сейчас важно, кто у «Спартака» на флангах обороны, когда в подвешенном состоянии остается ситуация с переходом в «Зенит» Соболева. Вроде бы сделка уже вот-вот будет завершена, но форвард по-прежнему в «Спартаке», и он выходит в старте в очередном товарищеском матче. Соболев, понятное дело, под микроскопом, и все пытаются интерпретировать каждое его движение. Сделал рывок — «Да нет, никуда он не переходит — вон как старается»; где-то недоработал — «Ну точно уже головой в Питере». Все это — попытки подогнать задачу под ответ.

Бителло поздравляет Муми Нгамале с забитым мячом. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Это была не выдающаяся игра Соболева, но таких в прошлом сезоне у него наберется предостаточно. Да и остальные игроки красно-белых не феерили — все куда-то переходят, что ли?

Вообще «Спартак» поначалу выглядел тяжеловатым, «Динамо» смотрелось свежее. И заслуженно открыло счет. Тюкавин здорово прочувствовал ситуацию и выложил мяч набежавшему Нгамале. Камерунец показал, что забивать он умеет не только в добавленное время, как это было в концовке прошлого сезона. К слову, динамовцы могли забивать минимум трижды, но Гладышева и Бителло подвела реализация.

Второй тайм едва не начался с ремейка момента из весеннего матча чемпионата. Вышедший вместо Лунева Лещук отбил мяч перед собой, первым на добивании оказался Соболев и... не попал. Несколько месяцев назад он забил два мяча практически в такой же ситуации.

Стоит признать, что Соболев был активен после перерыва — и классно пяткой выводил к воротам Бонгонду, и сам себе создавал момент, развернув защитника. «Спартак» во втором тайме заметно прибавил. Лучший момент красно-белых не реализовал... да-да, Соболев. Умяров, Бонгонда и Зобнин разыграли классную комбинацию, выведя своего форварда один на один, но дуэль выиграл Лещук. Правда, «Спартак» забил как раз после этого углового: Лещук отбил удар Умярова вторым темпом, но первым на добивании был Чернов. И это снова было похоже на те моменты, за которые Лещука уничтожали в апреле. Даже ворота те же. Хотя сейчас, конечно, вины вратаря никакой не было.

Соболев все же забил, правда, из офсайда. Был еще хороший момент у Мелешина, который поймал динамовскую оборону на ошибке, но Лещук справился с его ударом. У «Динамо» моментов во втором тайме практически не было, Максименко свое время на поле провел практически без работы.

Получился полезный спарринг для обеих команд. Было на что посмотреть накануне Суперкубка и за неделю до старта чемпионата. Для полноты картины команды договорились еще и серию пенальти провести, и в ней сильнее оказалось «Динамо». Забили все, кроме Зиньковского, который попал в штангу. Получилась достойная репетиция перед скорой встречей команд в Кубке, которая состоится уже 31 июля.