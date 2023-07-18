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Сегодня, 22:30

«Спартак» против «Нефтчи»: мощная игра перед стартом сезона, удачный дебют Бонгонды

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
«Спартак» — «Нефтчи» — 2:0. Квинси Промес (слева) празднует гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Красно-белые обыграли азербайджанцев — 2:0.
Товарищеские матчи. Клубы.
18 июл, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:0
Нефтчи

«Спартак» подходил к старту сезона едва ли не в наилучшем настроении. Пока ЦСКА только теряет, а «Зенит» чередует положительные новости с негативными из Бразилии, красно-белые спокойненько сохранили весь состав, усилив его еще и двумя серьезными новичками — за 13 миллионов куплены Бонгонда и Медина. А еще договорились с Эраковичем из «Црвены Звезды»...

О «Спартаке» после этого даже начали говорить как о возможном конкуренте «Зениту», но питерцы быстренько подрезали крылья принципиальному оппоненту, перехватив защитника сборной Сербии.

Страхинья Эракович. «Зенит» всех бесит: теперь он уводит защитника у «Спартака». Но это просто бизнес

И все же атака «Спартака» усилена, а центральный защитник еще наверняка будет. Возможно, даже сильнее Эраковича, если переговоры с «Тоттенхэмом» о приобретении Санчеса завершатся успехом.

Впрочем, пока весь оптимизм по поводу новичков больше виртуальный. За пять дней до первого матча в РПЛ с «Оренбургом» москвичи в контрольной встрече с «Нефтчи» вышли в привычном составе. И даже чуть ослабленном — на скамейке Джикия, небольшие проблемы со здоровьем у Соболева. Те же причины отсутствия Медины, а Бонгонда остался в запасе.

Но и без ряда звезд «Спартак» в первом тайме оставил сильнейшее впечатление. То ли футболистов так раззадорила поддержка 20 тысяч зрителей на «Открытие Банк Арене», включая заполненный фан-сектор, который в сезоне не увидишь. То ли «Нефтчи» еще не совсем готов. То ли команда Абаскаля набрала шикарную форму. Факт, что москвичи буквально сметали соперника, заводя карусель у их штрафной. Хозяева были быстрее, точнее, целеустремленнее. Бакинцам везло, что Промес не реализовал свои первые три шикарных момента, а Зобнин пробил в лежащего Мозеса, но долго так продолжаться не могло.

Сначала Мелешин подкараулил свой моментик и хладнокровно его реализовал, давая понять, что твердо намерен начать сезон в стартовом составе. Тем более что Соболев в любом случае пропускает первый тур из-за дисквалификации после пантомимы в матче с ЦСКА. 19-летний форвард забил единственный спартаковский мяч в предыдущей встрече с «Акроном», отличился и теперь.

Второй гол для Промеса организовал Зиньковский, выигравший силовую борьбу у центрального защитника. Эти два спартаковца, а также Мозес и Зобнин в матче с «Нефтчи» так здорово смотрелись, что подвесили логичный вопрос: а где тут место для Бонгонды и Медины?

Атака красно-белых и так солидно укомплектована, главные же опасения по-прежнему по поводу обороны. Тавареш выбыл на полгода, не готов пока, по мнению тренера, для игры с первых минут Джикия. Вот и приходится переводить в центр защиты Литвинова в пару к Дуарте, который снова не радует скоростью — в одном эпизоде парагваец смотрел в спину убегающего соперника так, как в памятном матче с «Краснодаром» прошлого сезона.

А дебют Бонгонды мы все же увидели — Абаскаль отвел новичку 30 минут. За это время вингер сборной Конго успел показать товар лицом: обыгрыш, удар, точная тонкая передача, резкая подача — все при нем. Разве что игра головой подвела — должен был забивать, но пробил отвратительно.

Вообще во второй половине голов мы не увидели — она прошла с большим преимуществом хозяев, но гораздо спокойнее первой. Самым же ярким моментом стало фаер-шоу болельщиков, из-за которого Виталий Мешков на несколько минут приостановил матч, а разозленный Абаскаль даже убежал в подтрибунное помещение. Правда, потом оттаял — вернулся.

В целом испанец должен быть доволен состоянием команды накануне сезона — шансов «Нефтчи» в товарищеском матче она не оставила никаких. Посмотрим, что будет в РПЛ.

Квинси Промес
Футбол
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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