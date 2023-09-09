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9 сентября, 23:00

«Цымбаларь Илья с нами навсегда!» В Тушине душевно вспомнили легенду «Спартака»

Ветераны «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
9 сентября. Матч памяти Ильи Цымбаларя. «Спартак» победил сборную мира — 2:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Репортаж «СЭ» с «Открытие Банк Арены», где ветераны красно-белых обыграли сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя.

Олег Цымбаларь, младший сын Ильи Цымбаларя, вернулся в Москву из Одессы год назад и практически сразу начал вести работу над матчем памяти своего отца. В этом году как раз исполнится 10 лет со дня ухода спартаковской легенды. Перед Новым годом Олег собирал звезд красно-белых тех лет, которые сначала поиграли в зале, а потом помянули своего друга. Затем состоялся традиционный фанатский турнир памяти Цымбаларя. И вот на стадионе в Тушине прошел большой матч памяти легендарного футболиста — при участии РФС и «Спартака». Организовывать подобные шоу у нас научились великолепно — это подтвердили прошлогодние встречи «Спартака» и «Зенита», а также майский визит красно-белых в Волгоград.

&laquo;Спартак&raquo; празднует победу над &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;ретро-матче Победа. Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде

Когда только появилась идея провести такой матч, в качестве участников заявлялись Канисарес, Малуда, Адебайор и Морьентес. Но никто из них в итоге не приехал, и легенды «Спартака» сыграли фактически со сборной легенд РПЛ. Сибайя, Бут, Короман, Ранджелович — этими фамилиями можно проводить тест на возраст. Кстати, одели эту команду в ту же форму, в которой за сборную мира в 99-м играл сам Цымбаларь.

Вряд ли кто-то из болельщиков пожалел об отсутствии Малуда и Морьентеса, потому что в Москву вернулся Массимо Каррера! За полтора часа до матча в Тушине выстроилась длиннющая очередь, чуть ли не до скульптуры гладиатора — это последний на сегодня спартаковский тренер-чемпион проводил автограф-сессию. В качестве предматчевого разогрева — пресс-конференция с участием тренеров. Вел ее, конечно же, Виктор Гусев, главный футбольный голос эпохи Цымбаларя. Президиум получился максимально элитным — Романцев, Черчесов, Семин и Каррера. Вспоминали Цымбаларя, порой даже уходили в трэшток. «Тебе кто только ни забивал», — говорил Юрий Палыч Станиславу Саламычу, когда тот пытался вспомнить, кто же из торпедовцев отличился в его последнем матче в карьере в 2002-м.

Спартаковские фанаты заполнили нижний ярус своей трибуны и вдохнули жизнь в стадион. Собралось не сильно больше 10 тысяч, но атмосфера оказалась более яркой, чем при 35 тысячах на недавней схватке «Спартака» с «Зенитом». Болельщики любят контрасты и сравнения, поэтому легенд принимают еще теплее, когда у современной команды не все в порядке. Красно-белые горячо поприветствовали своих кумиров конца прошлого века и уважительно освистали Тимощука и Жиркова из команды легенд.

Церемония открытия получилась простой и красивой — первый удар по мячу нанес Даниэль Цымбаларь, внук Ильи Цымбаларя. Олег с фирменной «четверкой» на спине вывел с капитанской повязкой тех, кто играл с его отцом. Во втором тайме он уже в цивильном поднялся на вышку заряжающего и вместе с фанатами пел «Цымбаларь Илья с нами навсегда». На этом месте он, кстати, сменил Павла Мелешина, чей отец в это время бегал за «Спартак» по правому флангу.

Олег Цымбаларь с&nbsp;сыном на&nbsp;матче памяти полузащитника &laquo;Спартака&raquo; Ильи Цымбаларя.

В футбольном плане у спартаковских ветеранов все стабильно. Тихонов «пихает» всем вокруг, если ему приходится делать хоть один лишний шаг для приема мяча. Филимонов, как всегда, строен и поджар — выручает команду и колоритно строит оборону. Титов снова и снова увлекается игрой и делает выдающийся для своего возраста рывок, но Самедов дает слишком сильно, и мяч уходит в аут. Видно, что Александру очень стыдно. А Павленко, которому уже почти 40, опять оказывается самым младшим. И перспективным. Наконец, Павлюченко, который так плавно заканчивал карьеру, по-прежнему в отличной форме. Глядя на него в окружении Аленичева, Тихонов и Титова, вспоминаешь, почему во второй половине 90-х Романцев так упорно искал центрфорварда. Роман до «Спартака» Олега Ивановича добрался только на самом его закате. И фактически заменил в нем Робсона, выход которого на замену тушинские трибуны встретили овацией.

«Спартак» забил пару мячей в первом тайме. Второй — как раз Павлюченко, головой после идеальной подачи Тихонова. А открыл счет Ещенко, внезапно оказавшийся на месте нападающего и замкнувший прострел Мелешина. Правда, из офсайда, но в таких играх полкорпуса за защитником никто не считает. Кстати, концовка получилась максимально футбольной. Мировые звезды поняли, что в самом большом порядке у них Максим Ромащенко, и начали играть через него. Сначала бывший динамовец попал в штангу, а потом уже красиво положил с линии штрафной. «Мир» поджал, но «Спартак» отбился и забрал символический кубок.

Илья Цымбаларь был душой золотого «Спартака», и вечер его памяти не мог пройти иначе. В Тушине сегодня было максимально душевно.

Илья Цымбаларь
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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