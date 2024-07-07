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Сегодня, 21:00

Виллиан Жозе дебютировал, Бабич и Угальде вернулись. «Спартак» на базе в Тушине обыграл «Уфу»

«Спартак» обыграл «Уфу» в товарищеском матче
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Срджан Бабич.
Фото ФК «Спартак»
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Единственный мяч забил Мелешин.

Товарищеский матч
«Спартак» (Москва) — «Уфа» — 1:0
Гол: Мелешин, 10.
«Спартак»: Селихов (к), Бабич (Никифоров, 36), Гузиев, Тавареш, Рябчук, Умяров, Пруцев, Джебов, Медина, Зиньковский, Мелешин (Виллиан Жозе, 55).
Запасные: Максименко, Данилов, Войцеховский, Плотников, Борцов.

В пятницу «Спартак» провел матч в Казахстане, сыграв вничью с «Актобе». На тот момент в календаре красно-белых следующий матч значился только через неделю, но в клубе сочли необходимым провести еще один спарринг, причем в максимально короткие сроки. Так, накануне было объявлено, что «Спартак» в воскресенье сыграет с «Уфой». Зачем так срочно понадобилась эта игра, ответил состав «Спартака»: это практически на сто процентов те же игроки, что вышли на замену в середине второго тайма в Актобе. Очевидно, им нужно было дополучить нагрузку и игровую практику. А для Станковича это была еще одна возможность посмотреть в деле игроков обоймы.

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Встреча состояла из двух таймов по 35 минут и прошла в закрытом режиме. Но на основе информации, которой делился «Спартак», можно отметить несколько моментов.

— Впервые при Станковиче сыграл Бабич. Он ездил на Евро в составе сборной Сербии, но на поле в Германии так и не вышел. К команде он присоединился уже в разгар сборов, и сейчас тренеры сочли возможным начать подключать его к матчам. Бабичу дали тайм, в перерыве его заменил Никифоров — футболист молодежки, обычно играющий в центре поля.

— На базе в Тушине был замечен Угальде — видео с ним в своих соцсетях выкладывал «Спартак». Костариканец также позже присоединился к команде: он играл за свою сборную на Кубке Америки.

— Игру с «Актобе» из-за болезни пропускал Медина. Через пару дней с «Уфой» он вышел с первых минут.

— Главное событие матча — дебют за «Спартак» Виллиана Жозе. Бразильский новичок красно-белых вышел на поле во втором тайме и отыграл 15 минут.

— «Спартак» выиграл со счетом 1:0. Единственный мяч на 10-й минуте забил Мелешин: «Поймал отскок мяча на углу вратарской «Уфы» и открыл счет в матче». Для 20-летнего форварда это второй мяч в нынешнее межсезонье.

— Следующий товарищеский матч «Спартака» запланирован на 12 июля. Красно-белые в Петровском парке сыграют с «Динамо».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
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