«Зенит» провел яркий матч за границей. Забили два «Кайрату», но победу добыть не удалось

Эффектные 2:2.

Товарищеский матч

Алма-Ата, Казахстан

«Кайрат» — «Зенит» — 2:2 (1:1)

Голы: Жоао Пауло, Арад — Ерохин, Мантуан.

«Зенит»: Васютин (Адамов, 46), Караваев, Чистяков (Родригао, 46), Ренан, Круговой (Дуглас Сантос, 61), Сутормин (Клаудиньо, 46), Коваленко (Вендел, 61), Ерохин (к), Ду Кейрос, Мостовой (Мантуан, 46), Изидор (Коваленко, 86).

Российские футбольные болельщики по-настоящему соскучились по международным играм с участием любимых клубов. Несколько дней назад нас порадовала сборная России, обыгравшая в Москве Камерун (1:0). Полные трибуны, масштабное шоу перед игрой, сильный соперник. Настоящая радость для фанатов.

Решил не отставать и «Зенит», чей вояж в Казахстан стал настоящим событием для местных футбольных болельщиков. Команда Сергея Семака добралась до города Алма-Аты поздним вечером 13 октября, за день до начала игры. В отеле петербургских футболистов встретили ребята из школы «Чемпионика». Чистяков, Сутормин, Ерохин, Мантуан и Ду Кейрос раздали автографы и сфотографировались с юными дарованиями, уделив внимание каждому.

На следующий день зенитовцы отправились на домашнюю арену «Кайрата». Кстати, стадион «Центральный» очень напоминает «Петровский», с которого петербургские футболисты несколько лет назад переехали на «Газпром Арену». Перед стартовым свистком на это обратил внимание Данил Круговой.

Что касается ажиотажа вокруг товарищеского матча, то перед входом на стадион творился настоящий ад (в хорошем смысле этого слова). Дело в том, что вместе с петербургской футбольной делегацией в Казахстан прилетел Андрей Аршавин — любимец не только поклонников «Зенита», но и «Кайрата». Нападающего до сих пор помнят и любят по выступлениям за казахстанский клуб. Очередь на автограф-сессию к Андрею Сергеевичу выстроилась примерно на километр.

Сергей Семак выбрал необычный стартовый состав, оставив в запасе пять бразильцев и вратаря Адамова. Впервые с июля в старте вышел Дмитрий Чистяков. Капитанскую повязку получил Александр Ерохин, которому в пятницу исполнилось 34 года. На левый фланг атаки вернулся Андрей Мостовой, восстановившийся после повреждения в товарищеском матче с иранским «Сепаханом».

Команде из-за вызова в национальные сборные не могли помочь Иван Сергеев, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос и Матео Кассьерра.

Первый тайм футболисты «Кайрата» и «Зенита» начали бодро. Казалось, петербуржцы сразу возьмут инициативу в свои руки, но на восьмой минуте казахстанский клуб образцово убежал в контратаку. Все началось с неудачного обыгрыша Мостового в чужой штрафной, после чего нападающий «Кайрата» Жоао Пауло, находясь в полном одиночестве, получил классную передачу от партнера и пробил точно в левый нижний угол. Васютин тут никак выручить не мог.

Несмотря на ошибку, Мостовой был одним из самых активных игроков «Зенита» в первом тайме. Полузащитник постоянно обострял на фланге, грузил в штрафную и часто встречался с мячом. У Андрея горели глаза, особенно это было заметно по эпизодам, когда партнеры делали неточную передачу — игрок яростно разводил руками от недовольства.

На 29-й минуте одна из атак «Зенита» привела к голу. Все тот же Мостовой сделал блестящую передачу на Ерохина, который с левой пробил точно между ног голкипера.

После этого команды, кажется, успокоились. Опасные моменты начали возникать только во втором тайме, когда на поле в составе «Зенита» оказалось семь бразильцев. Здорово вошли в игру Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо и Дуглас Сантос. После перестановок у команды Семака наконец-то заработал правый фланг, откуда регулярно шли передачи на Изидора, но тот порол момент за моментом.

«Зенит» овладел инициативой и прижал соперника к штрафной, но удачный стандарт в исполнении «Кайрата» привел к голу в ворота Дениса Адамова, который в перерыве заменил Васютина. Мяч забил игрок сборной Израиля Офри Арад, переиграв на «втором этаже» Вячеслава Караваева. Игрок демонстративно не праздновал гол.

Пропущенный мяч только раззадорил сине-бело-голубых, особенно завелись бразильцы. В центре внимания снова оказался Вендел, уже успевший снискать славу плохого парня из-за стычек в РПЛ. На этот раз хавбек вспылил после того, как на нем нарушили правила, а затем, неудачно разыграв штрафной, начал что-то выговаривать главному арбитру. К счастью для команды Семака, обошлось лишь желтой карточкой.

Вообще, игра совсем не напоминала товарищескую встречу. Шумные трибуны, много мелких фолов, приличные скорости и самоотдача.

«Зенит» все же отыгрался в концовке: на 85-й минуте Дуглас Сантос прорвался в штрафную, посадил на пятую точку Виктора Васина и сделал идеальную по точности передачу в район 11-метровой отметки на Мантуана. Бразильцу оставалось лишь не промахнуться.

Итоговый счет 2:2, кажется, устроил всех. Болельщики получили по-настоящему зрелищный матч с обилием забитых мячей, «Кайрат» не проиграл более статусному сопернику, а «Зенит» впервые за долгое время почувствовал вкус выездного международного матча с полными трибунами.