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Сегодня, 22:25

Первая победа «Зенита» в 2025-м! Энрике не дебютировал, а Соболев забил решающий гол

«Зенит» обыграл сборную Иордании в товарищеском матче
Роман Кольцов
Корреспондент
«Зенит» победил сборную Иордании (1:0) 24 января.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Огорчили сборную Иордании — 1:0.

Петербургский клуб — главный поставщик новостей в российском футболе этой зимой. Пока конкуренты по борьбе за чемпионство ведут себя на трансферном рынке довольно скромно, «Зенит» устроил что-то наподобие перестройки. А кто-то называет происходящее чуть ли не революцией. Команду уже покинули Клаудиньо и Артур, также объявлено об уходе Вендела летом. Есть и новичок — многомиллионный вингер сборной Бразилии Луис Энрике, от которого ждут игры на уровне Малкома. В общем, работа кипит.

На футбольном поле сине-бело-голубые также активны. Во вторник, 21 января, сыграли закрытый товарищеский матч против сборной Иордании (1:1). Да, победить тогда не удалось, зато был открыт счет голам в 2025 году: прекрасным дальним ударом метров с 20 отметился Максим Глушенков.

С этим же соперником «Зенит» сыграл еще раз в рамках Winline Зимней серии в солнечной Дохе. На этот раз встреча транслировалась, так что уже любой желающий мог подметить какие-то детали меняющейся команды Сергея Семака.

Стартовый состав питерцы выставили необычный. Но на сборах, особенно на первых, это вполне классическая ситуация. Дозированную нагрузку и игровую практику стараются дать всем без исключения. Из сюрпризов можно отметить появление с первых минут 20-летнего воспитанника академии Вершинина, а также Ахметова. Остальные — игроки основы или совсем близкие к ней. Энрике в заявку не попал, так что его дебют отложен.

Нули на табло

После стартового свистка сразу стала понятна схема, выбранная Семаком: зенитовцы выстроились в 4-3-3 (или 4-1-2-2-1). Барриос занял место в центре защиты, а Вершинин расположился на его позиции в опорной зоне. И бросалось в глаза, что игрокам слегка непривычно: было много брака, ошибок под давлением, да и мяч перекатывался с фланга на фланг очень уж медленно. К тому же иорданская команда — далеко не подарок. Эта сборная занимает 64-е место в рейтинге ФИФА, а еще в начале прошлого календарного года добралась до финала Кубка Азии, где уступила Катару (1:3). У нее нет суперзвезд, но она берет именно командными действиями. Так что легкой победы «Зениту» никто и не предрекал. Тем более на фоне тяжелых нагрузок.

Первый тайм получился безголевым и совсем не порадовал опасными моментами. Привычно активничал Глушенков, который сделал несколько красивых обводок в стиле ушедшего Клаудиньо, а также выполнил парочку классных закидушек на Лусиано. Шанс забить у Макса также был, но мяч пролетел выше перекладины.

Аргентинец же запомнился грубым подкатом, получив за него заслуженную желтую карточку. Больше и вспомнить-то нечего.

Фото ФК «Зенит»

Первый гол Соболева в 2025-м!

А сразу после перерыва Семак провел плановые замены, поменяв весь состав, кроме Чистякова, вышедшего на поле еще на 33-й минуте вместо Вершинина.

Впереди появилось трио Мантуан — Соболев — Кассьерра, под которым в роли свободного художника действовал Ерохин. И у ворот иорданцев стало тревожнее. Матео мог отличиться практически сразу, но со всей силы зарядил в защитника с близкого расстояния. А вот экс-форвард «Спартака» своим первым же моментом воспользовался: после прохода по флангу 18-летнего Чернова Александр мощнейшим ударом отправил мяч в сетку.

Соперники «Зенита» быстро огрызнулись, попав в штангу после розыгрыша стандартного положения. На большее их не хватило. А петербуржцы будто включили эконом-режим и спокойно довели дело до итоговой победы — 1:0.

Какие-либо выводы по этому матчу делать не следует. Все-таки футболисты пока только набирают форму после паузы. Но несколько положительных моментов в своем блокноте Семак точно отметит. Например, молодые воспитанники хоть и нервничали, но смотрелись более чем достойно. Возможно, кто-то из ребят получит больше игрового времени в следующей встрече с армянским «Ноа». Она состоится уже в понедельник.

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Футбол
ФК Зенит
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