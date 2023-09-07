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Сегодня, 21:50

Резерв «Зенита» разбил лидера чемпионата Ирана. Но травма Мостового все испортила

«Зенит» обыграл «Сепахан» в товарищеском матче
Гоша Чернов
Корреспондент
Андрей Мостовой и Иван Сергеев.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Сине-бело-голубые за полчаса обеспечили победу над «Сепаханом» в товарищеском матче на «Газпром Арене» — 4:1.
Товарищеские матчи. Клубы.
07 сент, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
4:1
Сепахан

Международные товарищеские матчи во время перерывов становятся отличительной чертой «Зенита». Еще в 2018 году на «Газпром Арену» приезжали «Шальке» и «Кайрат», в 2019-м — «Аустрия», но тогда у сине-бело-голубых и так хватало матчей с зарубежными соперниками.

В нынешние времена игры с иностранными командами привлекают еще больше внимания, ведь болельщики скучают по еврокубкам. И «Зенит» хотя бы частично компенсирует этот голод: за последний год в Санкт-Петербург дважды прилетала «Црвена Звезда», еще по разу — «Нефтчи» и «Фенербахче». И вот теперь пожаловали гости из Азии, а именно лидер чемпионата Ирана «Сепахан».

«Зенит» и сам периодически отправляется на гастроли: в этом году он уже ездил в Стамбул к «Фенербахче» и в тот же Исфахан, где уступил 0:2. Тот матч с «Сепаханом» завершал изнурительный цикл зимней подготовки сине-бело-голубых, так что не был показательным. Но счет и игра команды Сергея Семака оставили неприятное впечатление, так что она наверняка хотела взять реванш на «Газпром Арене».

Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

В отличие от выездной встречи, на этот раз «Зенит» недосчитался многих футболистов основы: по сборным разъехались Кержаков, Коваленко, Васильев, Алип, Эракович, Ренан, Барриос и Кассьерра; Караваева отцепили от национальной команды России из-за «перегрузочного состояния»; Сутормина не включили в заявку по семейным обстоятельствам — у него вот-вот родится ребенок.

Из несомненных футболистов стартового состава в основе оказались только Дуглас Сантос, Вендел и Марио Фернандес. Наконец-то дебютировал за «Зенит» голкипер Денис Адамов — новичок сине-бело-голубых до этого не играл ни в Кубке, ни в РПЛ. С первых минут появился и 18-летний Илья Кирш — до этого защитник «Зенита-2» играл за первую команду только на сборах.

Именно Кирш создал первый голевой момент в начале встречи: он опасно бил по воротам после углового, но защитник «Сепахана» вынес мяч с линии. Однако очень быстро «Зенит» открыл счет: Ду Кейрос из глубины выдал идеальную передач на Сергеева, который отправил мяч в ворота рикошетом от штанги.

Правда, почти сразу радость от гола сменилась грустью — Мостовой на ровном месте упал на газон, из-за чего его пришлось заменить. Как известно, хавбек «Зенита» пропустил почти весь август из-за травмы, полученной в матче с «Динамо», но в недавней игре с ЦСКА Андрей вернулся, и казалось, что выздоровел. При падении Мостовой схватился за бедро, что косвенно указывает на рецидив. Вингер «Зенита» так расстроился, что после замены нацепил футболку на голову, пытаясь скрыть свои эмоции.

Не прошло и минуты, как чемпионы России удвоили счет: голкипер гостей Нима Мирзазад отбил мяч после прострела Кругового прямо на Бакаева. А на исходе получаса «Зенит» довел счет до крупного: Владислав Саусь, вышедший вместо Мостового, откликнулся на блестящий пас Вендела, был сбит у чужой штрафной, но мяч подобрал Ду Кейрос, который тут же заработал пенальти — Ерохин был точен с 11-метровой.

Меньше чем за тайм «Зенит» забил больше, чем «Сепахан» в Иране, и по сумме встреч воображаемого двухраундового противостояния вышел вперед. И это говорит о важности игрового тонуса: в феврале сине-бело-голубые находились под нагрузками, не проводили официальных матчей на протяжении трех месяцев и, как следствие, выглядели слабо на фоне противника, у которого сезон был в самом разгаре. «Сепахан» к той встрече еще и подошел с серией из семи побед подряд, поэтому находился в идеальной форме.

На этот раз обе команды были в примерно равных условиях, но гости за первый тайм не создали ничего, если не считать удара Бриана Дабо на 15-й секунде. И во втором тайме картина не изменилась, хотя Семак даже ослабил состав в перерыве: вместо Марио Фернандеса и Дугласа Сантоса на газоне появились защитники «Зенита-2» Артур Черный и Артемий Косогоров.

Уязвимость «Сепахана» крылась в переходных фазах — иранцы часто теряли мяч на своей половине поля и медленно перестраивались под оборону, чем пользовались хозяева. Например, после одной из таких ситуаций на 54-й минуте чуть не забил Ду Кейрос — он угодил в штангу в результате сильного удара.

После середины второго тайма гости заиграли лучше — масштабным давлением на ворота Адамова это было сложно назвать, но голкиперу «Зенита» определенно пришлось тяжелее, чем до перерыва. А на 76-й минуте гости получили право на пенальти — Черный сфолил в своей штрафной, но подошедший к мячу Реза Асади сотряс перекладину.

Под конец встречи Асади все-таки исправился — его навес замкнул Исса Алкасир, забивший гол престижа. Но последнее слово осталось за «Зенитом»: Мирзазад отразил мяч после удара пяткой Ерохина, а Мантуан подоспел на добивание. 4:1 — чемпионы России сильнее лидеров чемпионата Ирана.

Александр Ерохин
ФК Зенит
ФК Сепахан
Густаво Мантуан
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