Глушенков пока в тени Мостового. «Зенит» разгромил «Сочи» перед стартом сезона

Три новичка дебютировали за сине-бело-голубых.

Товарищеский матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 5:2 (3:2)

Голы: Кассьерра, 20 (1:0). Кассьерра, 24 (2:0). Алвес, 31 (2:1). Заика, 41 (2:2). Мостовой, 45+1 (3:2). Ерохин, 67 (4:2). Мантуан, 69 (5:2).

«Зенит»: Одоевский (Кержаков, 46), Дуглас Сантос (Караваев, 46), Горшков (Родригао, 46), Волков (Чистяков, 46), Нино (Ерохин, 46), Мостовой (Коваленко, 46), Глушенков (Васильев, 46. Бакаев, 74), Барриос (Сутормин, 46), Вендел (Сергеев, 46. Изидор, 71), Клаудиньо (Артур, 46), Кассьерра (Мантуан, 46).

2 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Поздний старт

Чемпионы России поздно вышли из отпуска. Ко 2 июля уже все команды премьер-лиги провели по товарищескому матчу, а то и по два-три, но «Зенит» лишь во вторник открыл серию контрольных игр.

У сине-бело-голубых есть уважительная причина: из-за участия в суперфинале FONBET Кубка России они отправились отдыхать на неделю позже других. Но межсезонье скоротечно, и уже 13 июля в Волгограде команду Сергея Семака ждет матч за Суперкубок с «Краснодаром». А до этого — три игры на выставочном домашнем турнире с аргентинским «Тальересом», сербской «Црвеной Звездой» и «Сочи».

Сергей Семак. Фото Анна Мейер / ФК «Зенит»

Три новичка в основе

Матчем с черноморским клубом «Зенит» открывал июль и сразу явил зрителям всех трех новых полевых футболистов: Юрий Горшков и Сергей Волков заняли места на флангах обороны, а Максим Глушенков номинально начал игру на правом крыле атаки. Еще один летний новичок Евгений Латышонок пока ждет своего дебюта — Семак дал понять, что голкипер получит игровое время в следующем матче.

Вообще стартовый состав «Зенита» выглядел на удивление боевым: обычно в первых контрольных матчах тренеры дают проявить себя резервистам, но Семак понимает, что времени на подготовку осталось мало. Вендел, Барриос, Клаудиньо, Нино, Кассьерра, Дуглас Сантос (играл в центре обороны) — сплошь лидеры прошлого сезона. Сюрприз в основе был только один — вернувшийся из аренды Одоевский оказался в воротах.

«Сочи» вылетел в первую лигу, но по стартовому составу так сказать было нельзя. Основа сильно напоминала ту, что весной билась за выживание в РПЛ: Гуарирапа, Крамарич, Начо, Марсело Алвес были на месте. Но не факт, что все вчетвером останутся в «Сочи», ведь в первой лиге жесткий лимит на легионеров.

Результативный первый тайм

Удивительно, но первый голевой момент в матче создали именно гости — на 12-й минуте Нино ошибся под прессингом, Гуарирапа его обокрал, убежал к штрафной и ударил — выше. Однако «Зенит» вскоре собрался и забил, причем дважды. Оба гола сделали Мостовой и Кассьерра: сперва Матео сыграл на добивании после попадания Андрея в штангу, а затем россиянин напрямую ассистировал колумбийцу. Второй гол стоит расписать подробно: Кассьерра с помощью партнеров отобрал мяч на своей половине поля, протащил его, отдал пас Мостовому и тут же замкнул его передачу. Блестящая игра нападающего «Зенита»!

Счет 2:0 расслабил петербуржцев. Даже Одоевский настолько заскучал, что стал демонстрировать чудеса дриблинга в собственной штрафной. Но «Сочи» остудил соперника: сначала Марсело Алвес головой замкнул подачу Крамарича со штрафного, а следом Заика без помех пробил под перекладину — 2:2!

По первому тайму левый фланг «Зенита» работал гораздо лучше, чем правый. Горшков был заметен, смещался в центр, отлично взаимодействовал с партнерами. А Волков вперед бегал редко, что на него не похоже.

А что Глушенков? Он на правом фланге был не слишком заметен, но вместе с Клаудиньо разыгрывал угловые. Максим проявил себя только ближе к концу первого тайма, когда он дважды подряд отлично открылся под передачи за спины защитникам. В одном случае «Сочи» выручил голкипер Рудаков, а в другом Марсело явно остановил мяч рукой: при ВАР был бы назначен пенальти. Забить Глушенкову было не суждено, зато Мостовой завершил классный тайм голом — выбежал один на один и прошил Рудакова.

Уверенная победа

В перерыве Семак полностью поменял состав, а вот Роберт Морено сделал лишь точечные перестановки. Темп игры во втором тайме упал, хотя и начался лихо — с опасного прострела Артура вдоль ворот.

Многие запасные футболисты хотели проявить себя. Например, вернувшийся из аренды Сутормин: Алексей был активен на правом фланге и отдал сразу две результативные передачи — на Ерохина и Мантуана. Конкуренция на позиции у Сутормина теперь мощнейшая, но он дал понять Семаку, что готов к ней.

Гости во втором тайме выглядели блекло. У Кержакова почти не было работы — можно вспомнить разве что дальний удар Магаля ближе к концу встречи.

В остальном — спокойная игра и тайм на ноль для голкипера-ветерана.

5:2 — «Зенит» ударно начинает подготовку к сезону: сине-бело-голубые и показали новичков, и развлекли зрелищным футболом 6 тысяч зрителей на «Газпром Арене». 5 июля петербуржцы здесь же встретятся с лидером чемпионата Аргентины — «Тальересом».