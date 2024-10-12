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Товарищеские матчи

12 октября, 21:35

Соболев зажег за «Зенит» — сделал каждый из четырех голов. Питерцы не оставили шансов сербам

Дубль Соболева помог «Зениту» обыграть «Войводину» в товарищеском матче
Артем Белинин
Корреспондент
Александр Соболев в матче против «Войводины».
Фото ФК «Зенит»
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Разгромили «Войводину».
Товарищеские матчи. Клубы.
12 окт, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
4:1
Войводина

«Зенит» по традиции активен, когда остальные затихают — любой перерыв петербуржцы стараются провести креативно и с пользой. Октябрьская международная пауза не стала исключением — в гости к команде Семака приехала сербская «Войводина». И получила по полной.

Сине-бело-голубые во время перерыва не стали сильно слабее по составу — в сборные уехали всего шесть человек, половину из них вызвал Карпин. Все мы помним, как прошел сбор национальной команды России (если вдруг вы пропустили: никак), так что все соотечественники уже вернулись в расположение клубов. «Зенит» остался без Страхини Эраковича (Сербия), Нуралы Алипа (Казахстан) и Дмитрия Васильева (молодежная сборная России).

Более того, Сергей Семак даже предпринял два интересных хода. Во-первых, заменил Латышонка на Адамова в воротах (но это ладно — простая ротация). А вот появление на правом фланге обороны Густаво Мантуана, профильного вингера, уже смотрелось креативнее. Учитывая, что за последние недели бразилец несколько раз выходил на этой позиции (и недурно смотрелся), можно говорить, что «Зенит» наколдовал себе нового латераля благодаря внутренним резервам.

«Думаю, будет много голов. Соперник полегче, чем «Црвена Звезда». «Зениту» эта игра пойдет на пользу. Это будет дополнительная практика», — пророчествовал Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» перед игрой. И оказался прав.

Уже на 9-й минуте хозяева открыли счет — отличился Александр Соболев. Зенитовцы на скорости разобрали защиту «Войводины», Горшков отправил форварда в забег, а тот не промахнулся. Правда, Соболев, вероятно, находился в офсайде — но судейская бригада его не зафиксировала.

Да и не сказать, что это сильно бы помогло «Войводине», ведь на 38-й минуте все тот же Соболев с передачи Ерохина в подкате проткнул мяч в ворота и удвоил преимущество. А на 44-й точен оказался... правый защитник Мантуан, резво добежавший от своей штрафной до чужой. А чудо-пасом пяткой отметился Соболев! За первый тайм седьмой номер оформил 2+1 по системе «гол плюс пас» — настолько успешного отрезка у Александра в «Зените» еще не было.

Конечно, «Войводина» огрызалась. Пресс-служба «Зенита» накануне матча охарактеризовала гостей как любителей атакующего футбола — это сербы и пытались демонстрировать. На 24-й минуте им даже удалось сравнять (головой отличился Црномаркович), но на большее ни в первом тайме, ни вообще в игре сил не хватило.

А вот у «Зенита» хватило. На 49-й Соболев (ну что за матч вышел у Саши!) аккуратно отправил в атаку один на один с вратарем Лусиано Гонду — почти так же, как его самого в начале первого тайма отправил Горшков. Аргентинец не сплоховал и спокойно прошил Драгана Росича.

Дальше питерцы решили чуть поэкономить силы. Сергей Семак еще в перерыве заменил команду чуть ли не в полном составе (вышли Латышонок, Кассьерра, Дуглас Сантос и другие), но эта формация оказалась не такой голодной до голов. «Войводину» оставили в покое.

Под конец матча Сергей Богданович, как и обещал, выпустил молодых — сразу четырех юных талантов (Иванов, Обонин, Чернов, Мушкарин) вышли на финише встречи. Ничем особенным не отметились — да им и не надо было, к их появлению на поле все вопросы уже были решены. И после такой победы (пусть и ожидаемой), ждать возвращения РПЛ болельщикам «Зенита» будет немного приятнее. Тем более засверкал Соболев, да и новый правый защитник нарисовался — а ведь он еще и забивать умеет!

Александр Соболев
Футбол
ФК Войводина
ФК Зенит

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