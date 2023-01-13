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Германия

Сегодня, 16:29

18-летний игрок сборной Германии Мукоко подозревается в фальсификации возраста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Юссуф Мукоко.
Фото Global Look Press
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Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юссуфа Мукоко подозревается в фальсификации возраста, сообщает Daily Mail.

По официальной информации, игрок родился в Камеруне 20 ноября 2004 года — сейчас ему 18 лет. Однако по информации источника, приемный отец Мукоко передал реальное свидетельство о рождении футболиста. В этом документе указано, что реальное имя Мукоко Юссуф Мухамад родился в 2000 году.

Отмечается, что приемный отец Мукоко, предоставивший свидетельство о рождении журналистам, позже на законных основаниях воспрепятствовал публикации документа.

Ранее СМИ сообщали, что 21 из 30 сборной Камеруна U17 не смогли пройти возрастные тесты.

В текущем сезоне форвард провел 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11625411/Cameroon-born-Borussia-Dortmund-star-Youssoufa-Moukoko-caught-age-fraud-storm.html
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