18-летний нападающий Мукоко продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

Сегодня, 18:33
«Боруссия» из Дортмунда на официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Юссуфой Мукоко.
Новое соглашение с 18-летнимм нападающим рассчитано до 30 июня 2026 года.
Мукоко дебютировал в составе первой команды «Боруссии» в нынешнем сезоне и провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач.
Его прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что Мукоко подозревается в фальсификации возраста.
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Основные источники исследования