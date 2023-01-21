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Германия

Сегодня, 18:33

18-летний нападающий Мукоко продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

Иван Шитик
Корреспондент
Юссуфа Мукоко (слева).
Фото ФК «Боруссия»
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«Боруссия» из Дортмунда на официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Юссуфой Мукоко.

Новое соглашение с 18-летнимм нападающим рассчитано до 30 июня 2026 года.

Мукоко дебютировал в составе первой команды «Боруссии» в нынешнем сезоне и провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач.

Его прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что Мукоко подозревается в фальсификации возраста.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ФК Боруссия (Дортмунд)
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