18-летний полузащитник «Брюгге» перешел в «Байер»

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Полузащитник «Брюгге» Ноа Мбамба перешел в «Байер», сообщает сайт немецкого клуба.
С 18-летним хавбеком заключен договор до лета 2028 года.
Контракт Мбамба с «Брюгге» действовал до окончания нынешнего сезона. Изначально планировалось, что он может перейти в немецкий клуб на правах свободного агента, но стороны согласовали трансфер уже в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне на его счету 3 матчах за «Брюгге». Всего за клуб он провел 25 матчей.
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Основные источники исследования