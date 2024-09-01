18-летний Ваннер стал самым молодым игроком в истории бундеслиги, забившим с пенальти

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18-летний полузащитник «Ханденхайма» Пауль Ваннер стал самым молодым игроком в истории бундеслиги, которому удалось реализовать пенальти.
Футболист отличился в матче 2-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (4:0).
Также Ваннер стал самым молодом игроком в истории, забившим в первых двух турах сезона в Бундеслиге.
Ваннер выступает за «Ханденхайм» на правах аренды из «Баварии». Рыночная стоимость немецкого хавбека оценивается в восемь миллионов евро по данным портала Transfermarkt.