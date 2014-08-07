Хюнтелар может покинуть "Шальке"

Нападающий "Шальке" Клас-Ян Хюнтелар может сменить команду. Агент голландского форварда Арнольд Остервер дал понять, что к его клиенту проявляют интерес несколько клубов.

– Мы получили предложения по Хюнтелару от турецких клубов, – цитирует vi.nl Остервера. – Но переговоры еще на ранней стадии. Есть также предложения от других клубов, так что нам нужно сделать правильный выбор. Я обсужу будущее игрока с руководством "Шальке".

Отметим, что действующий контракт Хюнтелара с "Шальке" рассчитан еще на год.