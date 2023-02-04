Агент Азмуна опроверг информацию о том, что футболист не хочет возвращаться в Россию

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Футбольный агент Арманд Дурн прокомментировал слухи о том, что нападающий Сердар Азмун не хочет возвращаться в Россию.
«Сердар не хочет возвращаться в Россию? Нет, это неправда», — заявил Дурн.
1 февраля стало известно о том, что переход 28-летнего футболиста в «Марсель» сорвался. Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Зенита», «Локомотива», «Сочи».
С января 2022-го Азмун выступает за «Байер». Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард сыграл 13 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования