Агент Азмуна опроверг информацию о том, что футболист не хочет возвращаться в Россию

Футбольный агент Арманд Дурн прокомментировал слухи о том, что нападающий Сердар Азмун не хочет возвращаться в Россию.

«Сердар не хочет возвращаться в Россию? Нет, это неправда», — заявил Дурн.

1 февраля стало известно о том, что переход 28-летнего футболиста в «Марсель» сорвался. Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Зенита», «Локомотива», «Сочи».

С января 2022-го Азмун выступает за «Байер». Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард сыграл 13 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.