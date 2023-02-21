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Сегодня, 19:26

Агент Азмуна рассказал, что три российских клуба интересовались футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Арманд Дурн рассказал, что три клуба РПЛ проявляли интерес к Сердару Азмуну.

«В последнем матче Сердар отдал две голевые передачи и заработал пенальти. Он провел отличный матч, но в последние полчаса сказалась усталость, все-таки это была первая полная игра за долгое время. Так что у него сейчас все в порядке. Конкретных предложений не поступало. Но многие клубы из России проявляли интерес к Сердару. Три клуба. Я не могу называть их, но догадаться не так сложно. Посмотрим, как Азмун сыграет до лета, сколько получит минут в Леверкузене. Но переход всегда возможен», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 14 матчах немецкой команды и сделал 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает 28-летнего иранца в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-azmuna-tri-rossijskih-kluba-interesovalis-serdarom/
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Байер
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