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Сегодня, 13:54

Агент Азмуна: «Все очень счастливы за Сердара, но на данной стадии предложений нет»

Алина Савинова
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Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, заявил, что о будущем футболиста они подумают летом.

«Все очень счастливы за Сердара, теперь голы находят. На данной стадии другие клубы не проявляют к нему особого интереса, предложений нет. Но главное, чтобы Азмун продолжал в том же духе, о другом мы пока даже не хотим думать. А летом уже посмотрим, что и как», — приводит «РБ Спорт» слова Дурна.

В текущем сезоне Азмун провел в составе «Байера» 22 матча, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-azmuna-vse-schastlivy-za-serdara-no-poka-predlozhenij-net/
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
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